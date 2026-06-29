Machado dice estar dispuesta a hacer lo que sea para entrar en Venezuela, ayudar a las víctimas

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, gesticula durante el Foro de la Libertad de Oslo

​La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el ‌lunes que hará "lo que ‌tenga que hacer" para entrar al país y ayudar a las víctimas y a las labores de recuperación de los dos devastadores terremotos de la semana pasada.

Machado dijo en un mensaje en su cuenta de X que se encontraba en Panamá y que ​el gobierno venezolano ⁠había cerrado el espacio aéreo tras los sismos para ‌evitar su retorno, pero que "estoy lista, y ⁠cerca de Venezuela. Y haré ⁠lo que haya que hacer para encontrarnos allá".

No ofreció más detalles sobre su plan para ingresar a Venezuela.

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Machado ⁠había estado viviendo en la clandestinidad en Venezuela ​desde las elecciones presidenciales de 2024, ‌en las que Nicolás Maduro ‌fue reelecto pese a los reclamos de la ⁠oposición de que se impuso en la contienda.

En diciembre huyó secretamente del país en barco para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la ​Paz, ‌que posteriormente entregó al presidente estadounidense Donald Trump.

El deseo de Machado de regresar a Venezuela ha generado fricciones en Washington, donde se le ha pedido que posponga su retorno.

Machado ha contactado ⁠a varios funcionarios de Washington —incluidos miembros de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso— para buscar apoyo ante su posible regreso a Venezuela, dijo el sábado una fuente de la Casa Blanca a Reuters.

La captura de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en ‌enero había despertado expectativas entre algunos sectores de la oposición de que Machado, de 58 años, asumiría un papel protagonista en el gobierno de Venezuela.

Sin embargo, Trump expresó su respaldo a la antigua vicepresidenta de Maduro, Delcy ‌Rodríguez, argumentando que Machado carecía del apoyo necesario para liderar el país a corto plazo.

Antes de los terremotos, Machado ‌había manifestado su ⁠intención de regresar a Venezuela antes de que finalizara el año.

"En esta hora yo ​estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar, para coordinar y servir a nuestra gente", señaló.

(Redacción Reuters.Editado por Javier Leira)