El ritual ricotero sigue vivo: Rey Garufa revive el mítico disco "En Directo" de Los Redondos

Rey Garufa (Foto gentileza prensa).

A más de dos décadas de la última misa oficial de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la llama de la pasión popular lejos de apagarse encuentra nuevos altares donde encenderse. En ese mapa de la resistencia cultural, la banda originaria de Tandil, Rey Garufa, se consolidó como uno de los máximos guardianes de la mística ricotera. El próximo sábado 4 de julio, la agrupación desembarcará en el complejo cultural C Art Media a partir de las 19 horas para recrear una de las páginas de oro del rock nacional: el disco En Directo.

Editado originalmente el 14 de diciembre de 1992, En Directo inmortalizó la potencia de Los Redondos en su transición hacia la masividad absoluta. Aquel registro capturó la crudeza, la intensidad y el sonido fundacional de una época irrepetible. Con una propuesta minuciosa, Rey Garufa se propone reconstruir tema por tema la experiencia de ese álbum histórico, respetando la energía, los arreglos y el espíritu original que marcó a fuego a generaciones enteras de fieles.

Rey Garufa en el complejo C Art Media.

Nacidos en 2008 en las salas de ensayo de Tandil, Rey Garufa (formado por Santiago Núñez en voz, Octavio Ballesteros en guitarra, Jorge Suárez en guitarra, Diego Giménez en bajo, Ignacio Rivero en batería y Esteban Romay en saxofón) comenzó como un grupo de amigos buscando rendir homenaje a sus ídolos. Diecisiete años después, el proyecto mutó en un fenómeno federal con presentaciones en todo el país y naciones limítrofes, transformando cada show en una auténtica misa con convocatoria creciente. La fidelidad musical de la banda y su conexión arrolladora con el público avalan este recorrido.

El espectáculo transportará a los asistentes a una era fundamental de nuestra cultura rockera, sumando además una selección explosiva de los himnos eternos de la banda de Patricio Rey. El show está planteado bajo un formato XXL pensado para toda la familia y apto para todo público, demostrando que el sentimiento ricotero se hereda de padres a hijos. Las entradas ya se encuentran disponibles para lo que promete ser un ritual de pogo, nostalgia y celebración colectiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Entradas para Rey Garufa en C Art Media

Las entradas para el recital que este sábado 4 de julio dará Rey Garufa en C Art Media desde las 19 horas pueden conseguirse a través del sistema Passline, en el siguiente link.