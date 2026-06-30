La razón psicológica por la que seguís escuchando las mismas canciones de tu adolescencia.

Hay canciones que pasan los años y siguen ocupando un lugar privilegiado en nuestras listas de reproducción. Aunque parezca una simple cuestión de gustos, la psicología sostiene que volver una y otra vez a la música de la adolescencia responde a la forma en que el cerebro almacena los recuerdos y regula las emociones.

De acuerdo con una explicación de la psicóloga María Fernanda López, las canciones que marcaron esa etapa de la vida quedan estrechamente vinculadas a experiencias personales, vínculos y momentos que fueron determinantes en la construcción de la identidad. Por eso, cuando vuelven a sonar años después, no sólo despiertan recuerdos, sino también las emociones asociadas a ellos.

La música de la adolescencia, un puente hacia la memoria emocional

La adolescencia suele ser una de las etapas de mayor intensidad emocional. Primeros amores, amistades, cambios personales y descubrimientos quedan registrados en la memoria junto con la banda sonora que acompañó esos momentos. Según explicó López en diálogo con TN, la música tiene una capacidad única para activar la memoria autobiográfica. Es decir, no sólo permite recordar una canción, sino también recrear el contexto en el que fue escuchada, un lugar, una persona, una sensación o incluso un estado de ánimo.

Desde la psicología se explica que este fenómeno involucra regiones cerebrales relacionadas con la memoria, las emociones y el sistema de recompensa, lo que hace que determinadas canciones generen una respuesta casi inmediata de bienestar.

Más allá de la nostalgia, los especialistas señalan que muchas personas utilizan de manera inconsciente la música como una herramienta para regular sus emociones. En momentos de estrés, incertidumbre o cansancio, recurrir a canciones conocidas aporta una sensación de estabilidad. El cerebro ya sabe qué esperar de esa música y eso reduce la exigencia cognitiva frente a la constante aparición de nuevos estímulos.

La psicología sostiene que volver una y otra vez a la música de la adolescencia responde a la forma en que el cerebro almacena los recuerdos y regula las emociones.

Además, esas melodías suelen estar asociadas a recuerdos positivos, por lo que escuchar los primeros acordes puede generar una sensación de calma o felicidad casi automática. Lejos de representar una resistencia al cambio, este comportamiento es considerado una estrategia natural de autorregulación emocional.

La ciencia viene estudiando desde hace años la relación entre música y memoria. A diferencia de otros estímulos, las canciones suelen almacenarse junto con la carga emocional del momento en que fueron escuchadas. Por eso, una melodía puede transportar a una persona a una escena concreta de su pasado con una precisión sorprendente: recordar dónde estaba, con quién compartía ese momento o cómo se sentía entonces.

La psicóloga María Fernanda López sostiene que este mecanismo explica por qué determinadas canciones permanecen vigentes durante décadas en la vida de una persona. No se trata únicamente de preferencia musical, sino de un recurso que el cerebro utiliza para reconectar con emociones conocidas, encontrar bienestar y fortalecer el sentido de identidad.