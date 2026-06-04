Saludar o no saludar: qué dice de vos este pequeño gesto según la ciencia

Saludar activa mecanismos cerebrales relacionados con el bienestar emocional.

Entrar a un comercio y decir “hola” o “buenos días” parece un acto simple y automático, pero la psicología revela que ese gesto esconde mucho más que una simple muestra de educación. Saludar al llegar no solo refleja cortesía, sino también inteligencia social, empatía y confianza en uno mismo.

Es común observar que algunas personas pasan directo a lo suyo sin saludar, mientras que otras no pueden evitar ese pequeño ritual. ¿Por qué sucede esto? La clave está en cómo cada uno maneja las habilidades sociales y la percepción del entorno.

La Dra. Vanessa LoBue, profesora de psicología en la Universidad Rutgers, explicó que “las investigaciones muestran que saludar al ingresar es más probable que resulte agradable que incómodo. Además, suele ser bien recibido y nos ayuda a sentirnos conectados”. Este breve intercambio genera una sensación positiva en el cerebro y fortalece lazos sociales, aunque sean pasajeros.

Un estudio del investigador Nicholas Epley también aportó evidencia sobre el impacto de estos pequeños gestos: quienes se animaron a hablar con desconocidos durante un viaje en tren vivieron una experiencia mucho más positiva que quienes evitaron la interacción. Según LoBue, “subestimamos constantemente el valor de los pequeños gestos de amabilidad, tanto hacia desconocidos como hacia personas conocidas”.

Saludar al entrar a un comercio es, en definitiva, una forma de comunicar respeto y reconocimiento hacia los demás. Este acto sencillo transmite consideración y señala que se aceptan las reglas no escritas de convivencia social. Además, quienes lo hacen suelen ser vistos como más seguros, accesibles y educados.

Sin embargo, no saludar no siempre indica mala educación o falta de inteligencia social. En muchos casos, las personas están tan concentradas en su objetivo que ignoran estas señales. También puede ser cuestión de personalidad: los más reservados o introvertidos suelen evitar este tipo de interacciones.

En algunos casos, la ausencia del saludo puede estar vinculada a problemas de salud mental, como depresión, estrés o ansiedad social, que hacen que un simple “hola” resulte incómodo o angustiante para quien lo atraviesa.

Las personas más reservadas o introvertidas suelen evitar estas interacciones breves.

Más allá de las normas sociales, saludar tiene un impacto emocional genuino. Este pequeño gesto contribuye a crear un ambiente más amable y respetuoso, mejorando el día tanto de quien saluda como de quien recibe el saludo.

Desde la perspectiva de la neurociencia, saludar activa mecanismos cerebrales relacionados con el bienestar emocional. Interacciones breves y positivas estimulan la liberación de sustancias que generan sensaciones de confianza, recompensa y conexión social. Por eso, un simple saludo puede transformar una experiencia cotidiana en algo más gratificante.

Además, en las grandes ciudades, donde la sensación de aislamiento es frecuente, estos pequeños contactos cotidianos como saludos, sonrisas o charlas breves fortalecen el sentido de pertenencia a una comunidad y fomentan relaciones sociales más saludables.