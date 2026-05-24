¿Qué rasgos tienen las personas con energía positiva que todos admiran?

Sonríen con facilidad y su buen humor se contagia de forma natural.

Hay personas que, sin hacer demasiado esfuerzo, generan simpatía y buenas sensaciones en quienes las rodean. Según la psicología, estas personas comparten características que las hacen destacar por su “buena energía”.

Es importante aclarar que la energía positiva funciona más como una metáfora que como un fenómeno físico, ya que no existen evidencias científicas de “auras” o “campos energéticos” personales. En realidad, este concepto describe la forma en que alguien se relaciona con los demás, especialmente en entornos sociales o laborales.

La energía positiva como forma de relacionarse con otros

La verdadera esencia de la energía positiva se percibe cuando una persona está en compañía. Allí, sus actitudes y reacciones pueden revelar si realmente irradian ese tipo de energía tan valorada. Identificar estas señales es sencillo y permite reconocer a quienes transmiten buen ánimo y optimismo.

Un rasgo muy común en estas personas es que sonríen con facilidad. Como señala un artículo del sitio Psicología y mente, “mucha gente evita sonreír, ya sea porque piensan que su sonrisa no es agradable o por una simple cuestión de imagen personal que está muy interiorizada”. En contraste, quienes poseen energía positiva no tienen esas inhibiciones y su buen humor se contagia con naturalidad.

Esta capacidad para mostrar alegría no significa que tengan más motivos para ser felices, sino que simplemente se acostumbran a disfrutar de los pequeños momentos de la vida sin reprimir su buen humor.

Otro rasgo que acompaña a la energía positiva es la honestidad. La felicidad que expresan estas personas es auténtica y genuina. “Los momentos de alegría que proporcionan están muy cotizados, ya que en el momento en el que aparecen ya se sabe que son verdaderos, y no una simple artimaña para caer bien”, explica la fuente.

Además, disfrutan compartir sus buenas noticias y alegrías con quienes los rodean. Valoran la posibilidad de mejorar el ánimo de su entorno y, de esa manera, benefician a su círculo social con su energía.

No se aferran al pasado ni a ideas fijas.

Estas personas evitan quedarse estancadas en el pasado o en ideas fijas. Para ellas, la vida es un proceso constante de cambio y crecimiento. No se aferran a recuerdos de tiempos mejores y disfrutan evolucionar personalmente.

También suelen buscar el lado positivo de las situaciones, incluso cuando enfrentan eventos desafortunados. De forma espontánea, minimizan la gravedad de esos hechos y construyen interpretaciones más esperanzadoras o hasta humorísticas.

Finalmente, dos características fundamentales de quienes irradian buena energía son su preocupación genuina por los demás y la ausencia de prejuicios. Demuestran empatía real interesándose por las vidas ajenas y ofreciendo ayuda sin discriminar a nadie.