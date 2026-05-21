Mane encabeza a la selección de Senegal para el Mundial

FOTO ARCHIVO-Sadio Mane de Senegal durante el calentamiento antes de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos

Sadio Mané ​es una de las piezas clave de la convocatoria de 28 futbolistas para el Mundial que el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, ‌dio a conocer el jueves, ‌con el delantero buscando recuperar el tiempo perdido tras haberse quedado fuera del torneo de hace cuatro años por una lesión.

Thiaw tendrá que recortar su plantilla en dos jugadores antes de la fecha límite definitiva a finales de este mes.

Mané sigue siendo una figura destacada en una selección senegalesa repleta de estrellas que parece ser la más potente de las ​10 africanas clasificadas para ⁠la fase final en Estados Unidos, México y Canadá, con una ‌mezcla de experiencia y frescura juvenil en la plantilla.

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Es probable ⁠que el jugador del Al-Nassr, de 34 ⁠años, lidere el ataque, pero también han sido seleccionados el delantero del Bayern Munich Nicolas Jackson, además de Iliman Ndiaye, del Everton, y el ⁠extremo del Crystal Palace Ismaila Sarr.

El centrocampista del Bayern de 18 ​años, Bara Ndiaye, también ha sido convocado, pero ‌no hay sitio para Malang Sarr, que ‌ha destacado esta temporada con el Lens.

Idrissa Gueye, del Everton, ha ⁠sido incluido a pesar de perderse el final de la temporada por lesión, y Habib Diarra, del Sunderland, y Pape Matar Sarr, del Tottenham Hotspur, son otras opciones para el centro del campo.

El experimentado central ​Kalidou Koulibaly ha ‌sido seleccionado junto con el portero Edouard Mendy.

Senegal fue el mejor equipo en la reciente Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos y se impuso 1-0 a la selección anfitriona en una polémica final que posteriormente fue adjudicada a los norteafricanos, ⁠un asunto que se encuentra ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Senegal ha quedado encuadrado en el Grupo I del Mundial y debutará contra Francia el 16 de junio en Nueva Jersey, en una reedición de su famoso encuentro del Mundial de 2002, en el que el equipo africano se impuso al entonces vigente campeón. También se enfrentará a Noruega y a Irak.

Senegal alcanzó los cuartos ‌de final del Mundial de 2002 antes de caer ante Turquía, su mejor resultado hasta la fecha, y para varios de los integrantes de su denominada "generación dorada", incluido Mané, esta será probablemente su última oportunidad de superar ese logro.

Cayó eliminada en la fase de grupos de 2018 y en octavos ‌de final hace cuatro años.

A continuación, los nominados:

Porteros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre)

Defensas: Krepin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa ‌Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), ⁠El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Centrocampistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), ​Lamine Camara (Mónaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Múnich)

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Múnich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (París Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Con información de Reuters