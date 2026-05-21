Racing busca refuerzos para junio de 2026: un "tapado" y dos ex campeones en la mira

Un "tapado" y dos ex, los refuerzos que quiere Racing para junio del 2026.

Racing ya piensa en los refuerzos para el próximo mercado de pases, luego de un semestre negativo y a la espera de lo que suceda tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina. El club presidido por Diego Milito trabaja para fortalecer el plantel profesional, que por ahora continuará al mando de Gustavo Costas. Mientras tanto, el director deportivo Sebastián Saja y la Secretaría Técnica a cargo de Javier Wainer ya trabajan al respecto.

En este sentido, aparecen un "tapado" y dos exfutbolistas del club que ya fueron campeones con la camiseta del club de Avellaneda. Sin embargo, la dirigencia ya bajó un mensaje extraoficial de que no hará una gran inversión para los fichajes que se vienen, sino que habrá austeridad porque la prioridad en la temporada que se avecina será terminar el gigantesco predio de Ezeiza.

Racing va por tres refuerzos para el mercado de pases

El "tapado" que aparece en el centro de la escena se llama Felipe Obradovich, mediocampista central que se desempeña en Ferro en la Primera Nacional. El volante de contención tiene 19 años, mide 1.88 metro, es elegante con la pelota, tiene buen primer pase, despliegue y panorama para iniciar el juego desde el eje.

Además, se destaca con la remera del "Verdolaga" en el Ascenso del fútbol argentino y podría tratarse de una apuesta a bajo costo en la mitad de la cancha desde la segunda división, similar a las que ya concretó la Secretaría Técnica con Adrián "Toto" Fernández (San Telmo) y Alan Forneris (Colón de Santa Fe).

Felipe Obradovich, el "5" de Ferro al que mira Racing.

Los dos ex que aparecen en la órbita de Racing son nada menos que Roger Martínez y Carlos Alcaraz. El centrodelantero colombiano de 31 años ya tuvo tres etapas en la institución y culminará su contrato con Al-Taawon FC. de Arabia Saudita el 30 de junio próximo, por lo que quedará en libertad de acción y con el pase en su poder como para pegar el regreso. La "Academia" necesita un "9" que le compita seriamente por el puesto a Adrián "Maravilla" Martínez, que tuvo un semestre para el olvido.

Por último, "Charly" también podría retornar porque tiene pocos minutos en Everton de Inglaterra. El volante ofensivo de 23 años posee un vínculo hasta junio del 2027 con el conjunto británico, aunque no vería con malos ojos salir para cambiar de aire y tener más continuidad.

El ex Flamengo, Juventus y Southampton tiene propuestas desde el exterior igualmente y analizará opciones si es que decide marcharse del elenco de Liverpool. El cuadro de Costas también precisa recambio allí, donde cuenta con Baltasar Rodríguez, Matías Zaracho, "Toto" Fernández, el juvenil Gonzalo Sosa y Matko Miljevich.

Los números de Roger Martínez en Racing

80 partidos oficiales entre sus tres ciclos.

24 goles.

3 asistencias.

11 amonestaciones.

1 expulsión.

1 título conseguido.

Las estadísticas de Alcaraz en Racing