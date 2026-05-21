Paritarias bancarios con aumento: cuánto cobran en mayo 2026

Cuánto aumenta el sueldo bancario

La Asociación Bancaria acordó una nueva actualización salarial para mayo y el sueldo inicial del sector ya supera los $2,3 millones. El incremento replica el último dato de inflación publicado por el INDEC y consolida uno de los esquemas paritarios con mejor cobertura frente a la suba de precios.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, cerró un nuevo aumento salarial con las cámaras empresarias del sector financiero y volvió a ajustar los haberes de los trabajadores bancarios en línea con la inflación.

Cuánto cobra un bancario en junio

La actualización correspondiente a abril fue del 2,6%, porcentaje que replica el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Con ese incremento, el salario inicial de la actividad quedó fijado en $2.319.195,20 durante mayo de 2026. Además, el bono mínimo por el Día del Bancario ascendió a $2.067.482,29, consolidando uno de los ingresos más altos dentro del empleo formal registrado en la Argentina.

Cuánto cobran los bancarios en mayo de 2026

Tras la nueva actualización salarial, el sueldo inicial bancario pasó a ubicarse en $2.319.195,20.

Según informó el sindicato en un comunicado oficial, el ajuste impacta sobre:

Remuneraciones mensuales brutas.

Conceptos remunerativos.

Sumas no remunerativas.

Adicionales convencionales y no convencionales.

De esta manera, el esquema salarial bancario acumuló una suba del 12,3% durante los primeros cuatro meses de 2026 respecto de diciembre de 2025. Ese porcentaje coincide con la inflación acumulada entre enero y abril, luego del 2,6% registrado el mes pasado por el INDEC.

Salarios acordados por La Bancaria

El bono por el Día del Bancario superó los $2 millones

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la actualización del bono por el Día del Bancario, uno de los adicionales más importantes del convenio colectivo del sector. Con la nueva revisión salarial, el monto mínimo quedó establecido en $2.067.482,29. Ese bono se ajusta automáticamente junto con las revisiones salariales y representa un ingreso extraordinario clave dentro del esquema de ingresos de los trabajadores financieros.

El acuerdo salarial bancario se consolidó en los últimos meses como uno de los pocos mecanismos de actualización prácticamente automática frente a la inflación. Mientras otros gremios cerraron aumentos escalonados, revisiones trimestrales o sumas fijas por debajo del IPC, La Bancaria mantuvo un esquema que replica mensualmente la evolución de los precios.

En marzo, el sector había acordado un aumento del 3,4% y acumulaba un incremento del 9,4% durante el primer trimestre del año. Con el ajuste correspondiente a abril, el acumulado ya trepó al 12,3%.

Qué puede pasar con los salarios bancarios en los próximos meses

Desde La Bancaria confirmaron que el mecanismo de actualización continuará vigente durante mayo y que las negociaciones volverán a retomarse durante la segunda quincena de junio. La estrategia del sindicato apunta a sostener salarios alineados con la inflación en un escenario donde el Gobierno busca desacelerar las paritarias como parte de su política antiinflacionaria.

Por ahora, el sector financiero continúa siendo una excepción dentro del mercado laboral argentino, con salarios que no sólo superan ampliamente el promedio formal, sino que además mantienen un esquema de actualización mensual frente a la inflación.