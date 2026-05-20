Aguinaldo de junio 2026: cuándo se paga, quiénes los reciben y cuál es el monto

Aguinaldo en junio con aumento

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, representa uno de los ingresos más esperados del año para millones de trabajadores y jubilados en la Argentina. Se trata de un salario extra que se paga en dos cuotas anuales: una en junio 2026 y otra en diciembre 2026.

La primera cuota correspondiente a 2026 deberá abonarse durante junio y alcanzará tanto a empleados en relación de dependencia del sector privado y público como a jubilados y pensionados del sistema previsional.

Cuándo se paga el aguinaldo en junio de 2026

La ley 27.073 establece que la primera cuota del aguinaldo debe pagarse como fecha límite el 30 de junio de cada año. En 2026, ese vencimiento cae martes. Sin embargo, la normativa también contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunas empresas podrán depositar el dinero hasta el lunes 6 de julio sin quedar fuera de término.

En el caso de jubilados y pensionados de la ANSES, el aguinaldo se acredita junto con el haber mensual correspondiente a junio, respetando el calendario habitual organizado según terminación del DNI.

Quiénes cobran el aguinaldo en junio de 2026

El pago del aguinaldo alcanza a:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Empleados de la administración pública.

Trabajadores de empresas estatales.

Jubilados y pensionados de ANSES.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Personas que trabajan en la informalidad.

Quienes no mantienen relación de dependencia laboral.

Aguinaldo lo cobran jubilados

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando como referencia el 50% del mejor sueldo mensual percibido durante el semestre enero-junio.

Para determinar el monto, se consideran conceptos remunerativos como:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales salariales.

En cambio, quedan excluidos conceptos no remunerativos o bonos extraordinarios.

Por ejemplo, si el salario más alto cobrado entre enero y junio fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

Qué pasa si el trabajador no completó seis meses

Cuando un trabajador no prestó tareas durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

En esos casos, la fórmula habitual consiste en:

Dividir el mejor sueldo mensual por 12.

Multiplicar ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

De esta manera, el monto final dependerá de la fecha de ingreso y de los salarios percibidos durante ese período.

Aguinaldo de junio cómo sé si lo cobro

Cómo cobran el aguinaldo los jubilados

Los jubilados y pensionados de ANSES también perciben el medio aguinaldo durante junio. El organismo deposita automáticamente el SAC junto con el haber mensual correspondiente y el cronograma se organiza según terminación de DNI. En junio de 2026, además del aguinaldo, los jubilados recibirán el aumento por movilidad y, en el caso de quienes cobran la mínima, también continuará el bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.

El aguinaldo representa un refuerzo económico importante para trabajadores y jubilados en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Por ese motivo, durante junio muchas familias utilizan este ingreso extra para afrontar gastos, cancelar deudas, realizar compras postergadas o reforzar el ahorro personal.