La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras un accidente de tránsito en Chascomús, incorporó una prueba clave. Se trata de un video que registra el momento exacto del choque entre su moto y un auto.

El video muestra el impacto ocurrido en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana, entre la moto Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro menor de 17 años, y un Ford Ka que era conducido por una joven de 25 años.

Según se ve, la moto circulaba a alta velocidad antes de impactar con el auto, que doblaba en la intersección. Como consecuencia del choque, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos.

El material será analizado junto con las pericias accidentológicas para determinar cómo se produjeron las lesiones que derivaron en la muerte de Kevin.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de la autopsia a Kevin Martínez confirmó que el joven sufrió “politraumatismos de importancia” y una “fractura múltiple de cráneo”, señalada como la lesión de mayor gravedad.

De acuerdo al estudio, las lesiones son compatibles con un impacto de alta intensidad propio de un siniestro vial. Los investigadores también tienen en cuenta que el adolescente no llevaba casco, dato que será evaluado dentro de la reconstrucción general de los hechos.

La moto involucrada en el choque tenía además un pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo, según consta en la causa. Por el momento, la única persona imputada formalmente es la conductora del Ford Ka, acusada de homicidio culposo.

La agresión posterior al accidente

Después del choque ocurrió un insólito episodio que también es investigado por la Justicia. Según consta en los videos aportados a la causa, un vecino de la zona, identificado como Leonardo Marzzellino, se acercó al lugar mientras Kevin permanecía tirado en el suelo y le empezó a pegar.

Las imágenes muestran que la situación ocurrió delante de otras personas presentes en la escena, incluidos efectivos policiales y personal médico. La familia de Kevin sostiene que ese episodio pudo haber influido en el desenlace fatal y critica la falta de intervención inmediata para evitar que el hombre siguiera pegándole.

La situación procesal de ese vecino todavía no fue definida. Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía aguarda nuevos estudios médicos y periciales antes de determinar si corresponde avanzar con una imputación y bajo qué calificación.