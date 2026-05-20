Municipales de Santa Cruz exigen una recomposición salarial del 60%: "Pérdida sostenida"

En medio de la crisis económica que padecen los trabajadores de Santa Cruz, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de 28 de Noviembre presentó un petitorio ante el intendente Aldo Aravena en reclamo de una "urgente recomposición salarial" del 60% para el primer semestre de 2026 y denunció el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

En el documento, el sindicato exigió un incremento dividido en dos tramos del 30%. Según plantearon los representantes gremiales, la medida resulta "indispensable para comenzar a recuperar el salario de los trabajadores municipales frente al proceso inflacionario y el marcado deterioro económico acumulado".

Además, señalaron que "ningún trabajador municipal puede continuar percibiendo salarios por debajo de la Canasta Básica Familiar". De acuerdo al informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), una familia tipo necesitó en abril hasta $1.883.902 para no ser considerada pobre en Río Gallegos, mientras que en Caleta Olivia la Canasta Básica Total alcanzó los $1.847.872.

"La crítica situación económica, el constante incremento del costo de vida y la pérdida sostenida del poder adquisitivo han colocado a los trabajadores municipales en una situación de indigencia", expresaron en el escrito ante las autoridades locales.

Mientras las políticas del gobernador Claudio Vidal profundizan el deterioro del poder adquisitivo, Santa Cruz es la provincia con el costo de vida más alto del país: el informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica detalló que una familia tipo necesitó en abril $984.263 para cubrir su canasta básica de alimentos y bebidas.

Reclamos por indumentaria y regularización de servicios sociales

Según detalló El Diario Nuevo Día, el petitorio también incluyó petitorios vinculados a las condiciones laborales y sanitarias del personal municipal. Entre los puntos presentados, el gremio exigió la inmediata entrega de indumentaria de trabajo y elementos de limpieza para distintos sectores municipales.

El sindicato sostuvo que estos elementos son necesarios para "garantizar condiciones laborales dignas, seguras y acordes a las tareas que diariamente desempeñan los trabajadores".

Otro de los reclamos estuvo relacionado con las altas pendientes en la Caja de Servicios Sociales (CSS). "La situación es inadmisible porque perjudica gravemente a trabajadores y sus familias, vulnerando el acceso a prestaciones esenciales de salud", remarcaron.