El sueldo empeora: 7 de cada 10 trabajadores dicen que rinde menos que hace un año

La supuesta baja de la inflación que celebra el Gobierno todavía no se traduce en una mejora perceptible para el bolsillo de los trabajadores. Por el contrario, aumentó la sensación de pérdida de poder adquisitivo en comparación con 2025. Así surge de un relevamiento realizado por Bumeran, que encuestó a 6.494 personas de cinco países de América Latina.

El informe, titulado “¿Qué pasa con el salario?”, muestra que el 74% de los trabajadores argentinos considera que su capacidad de compra empeoró en los últimos meses. El dato implica un incremento de 16 puntos porcentuales respecto del mismo estudio realizado el año pasado, cuando esa percepción alcanzaba al 58% de los consultados.

Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales. El 87% sostuvo que el salario resulta insuficiente para afrontar necesidades básicas, dos puntos por encima del nivel registrado en 2025. Apenas el 13% afirmó que su sueldo le permite llegar sin dificultades.

Entre los principales destinos del ingreso mensual aparece el alquiler, mencionado por el 44% de los trabajadores. Luego se ubican los gastos en alimentos, con el 27%, y el pago de deudas, señalado por el 16%. Más atrás quedaron rubros como educación, salud y transporte.

La duración del salario también refleja el deterioro económico. Según el estudio, el 73% de los trabajadores aseguró que el dinero no le alcanza para cubrir más de dos semanas. Dentro de ese grupo, el 28% indicó que apenas cobra destina la totalidad de sus ingresos al pago de cuentas y obligaciones. Solo el 9% afirmó llegar a fin de mes con recursos disponibles.

El ahorro, cada vez más difícil

La posibilidad de ahorrar continúa siendo excepcional. El 90% de los encuestados afirmó que no logra guardar parte de sus ingresos mensuales. Apenas uno de cada diez trabajadores consigue ahorrar algo, aunque en la mayoría de los casos representa entre el 5% y el 10% del salario.

Entre los motivos principales para no ahorrar, el 54% señaló que sus ingresos directamente no alcanzan. Otro 20% mencionó el peso de las deudas y un 12% indicó que prioriza cubrir gastos básicos.

Quienes sí logran reservar parte de sus ingresos optan principalmente por instrumentos financieros: el 30% elige fondos de inversión, mientras que el 16% compra dólares u otras monedas extranjeras como forma de resguardo.

Más endeudamiento y ayuda familiar

El informe también reflejó un crecimiento del endeudamiento. El 77% de los trabajadores argentinos manifestó tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025. Ante una eventual mejora salarial, el 46% aseguró que utilizaría ese dinero para cancelar compromisos pendientes. Solo el 22% dijo que lo destinaría al ahorro y el 15% al consumo cotidiano.

A esto se suma la presión económica dentro del entorno familiar. La mitad de los trabajadores consultados indicó que ayuda económicamente a familiares o personas cercanas, ya sea de manera permanente o eventual.