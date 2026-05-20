El español Fermín López se perderá el Mundial tras someterse a una operación en el pie

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - LaLiga - Girona vs FC Barcelona - Estadi Montilivi, Girona, España - 16 de febrero de 2026. Fermín López, del FC Barcelona, antes del partido

​El español Fermín López se perderá el Mundial del próximo mes después de ‌confirmar este ‌miércoles que la operación de su fractura en el pie lo ha dejado fuera del torneo.

El centrocampista del Barcelona sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho durante la ​victoria en casa ⁠por 3-1 ante el Real ‌Betis el domingo, y el ⁠club catalán confirmó que ⁠tendría que ser operado.

"La operación ha ido muy bien y desde ya pensando ⁠en volver más fuerte física y ​mentalmente. La vida y ‌el fútbol es cruel ‌cuando menos te lo esperas o ⁠mereces", escribió López en Instagram.

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"Pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento ​muy ‌duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda".

"Ahora toca apoyar desde casa a ⁠la Selección y a mis compañeros".

López esperaba entrar en la convocatoria tras una temporada sobresaliente con el Barcelona, en la que marcó 13 goles y dio 17 asistencias en todas las competiciones, mientras ‌el club conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

España, vigente campeona de Europa, comenzará su participación en la Copa Mundial el 15 de junio contra Cabo ‌Verde por el Grupo H, antes de medirse a Arabia Saudí y Uruguay.

El ‌seleccionador Luis ⁠de la Fuente tiene previsto anunciar la convocatoria para el ​Mundial el lunes.

Con información de Reuters