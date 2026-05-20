Cuánto cobra un policía de la PFA en mayo 2026: el salario que cobran

Policía federal: aumento en mayo

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) ya pueden consultar cuánto cobran en mayo de 2026 según el grado y la función que desempeñan dentro de la fuerza. Durante abril, el Gobierno había otorgado un bono extraordinario para las fuerzas de seguridad, pero al no confirmarse una nueva resolución que prorrogue ese adicional, en mayo los salarios vuelven a los valores habituales definidos para cada categoría. De esta manera, los haberes actuales corresponden únicamente al salario básico y los adicionales permanentes previstos para cada rango jerárquico dentro de la Policía Federal.

Cuánto cobra un policía de la PFA en mayo de 2026

Según la escala salarial vigente, estos son los montos que perciben los efectivos de la Policía Federal Argentina durante mayo:

Grado Salario mayo 2026 Comisario General $2.897.608,10 Comisario Mayor $2.634.189,18 Comisario Inspector $2.322.561,26 Comisario $1.852.147,94 Subcomisario $1.516.748,55 Principal $1.271.055,55 Inspector $1.157.355,97 Subinspector $1.052.141,79 Ayudante $956.492,54 Suboficial Mayor $1.711.185,04 Suboficial Auxiliar $1.555.622,76 Suboficial Escribiente $1.414.202,51 Sargento 1ro. $1.285.638,65 Sargento $1.168.762,41 Cabo 1ro. $1.062.511,28 Cabo $965.919,34 Agente $878.108,49 Aspirante $671.416,69 Cadete 3er Curso $658.913,04 Cadete 1er y 2do Curso $630.979,75

El aumento de la policía en mayo

Cuánto cobran los capellanes y auxiliares de la PFA

La grilla salarial también contempla al personal auxiliar y religioso que integra la estructura de la Policía Federal Argentina.

Los salarios para mayo de 2026 son los siguientes:

Cargo Salario mayo 2026 Capellán General $1.559.311,83 Capellán Principal $1.187.155,72 Capellán $1.059.756,66 Auxiliar Superior de 1ra $1.349.385,07 Auxiliar Superior de 2da $1.171.080,91 Auxiliar Superior de 3ra $1.056.458,10 Auxiliar Superior de 4ta $963.653,06 Auxiliar Superior de 5ta $929.168,08 Auxiliar Superior de 6ta $858.117,20 Auxiliar Superior de 7ma $802.423,27 Auxiliar de 1ra $1.066.435,57 Auxiliar de 2da $998.537,87 Auxiliar de 3ra $945.288,33 Auxiliar de 4ta $883.851,45 Auxiliar de 5ta $808.457,01 Auxiliar de 6ta $768.056,42 Auxiliar de 7ma $735.016,27

Aumento de la policía salarios

Cuánto pagan las empresas por el servicio adicional de policía

También continúan vigentes durante mayo los valores del denominado Servicio de Policía Adicional, utilizado por empresas privadas y distintos establecimientos que contratan personal policial para tareas específicas.

Los montos vigentes son:

Servicio continuo: $15.856,21.

Servicio discontinuo: $21.169,98.

Servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19.

Servicio explosivista: $22.280,26.

Qué pasó con el bono extraordinario

Durante abril, los efectivos de la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad habían recibido un bono extraordinario por única vez que complementó los salarios mensuales. Sin embargo, hasta el momento no hubo una nueva resolución oficial que confirme la continuidad de ese refuerzo económico para mayo. Por ese motivo, los ingresos actuales corresponden únicamente a los haberes regulares establecidos para cada categoría.

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía Federal

Quienes quieran ingresar a la Policía Federal Argentina deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Seguridad:

Tener nacionalidad argentina.

Tener entre 17 y 28 años.

Contar con estudios secundarios completos o cursar el último año.

Aprobar los exámenes de ingreso.

Superar las distintas etapas del proceso de selección.

Actualmente, la fuerza mantiene abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 mediante el sistema oficial online.