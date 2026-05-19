Entre el ruido y la renovación: Ciudad de México corre contrarreloj rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México se apresura a terminar las mejoras del metro y el aeropuerto para el Mundial

A menos de un mes del inicio del Mundial, la Ciudad de México batalla por finalizar importantes obras de renovación, incluyendo estaciones del metro ‌y el aeropuerto principal de la ‌capital, en una carrera contrarreloj para recibir el partido inaugural del evento deportivo más importante del mundo el 11 de junio.

Algunos residentes están frustrados por las molestias causadas por las obras, que muchos consideran están más orientadas a los turistas que a los chilangos, como se conoce a los habitantes de la capital mexicana.

En la Calzada de Tlalpan, una de las principales arterias capitalinas, se está construyendo un corredor peatonal y ciclista de casi dos kilómetros, cuya inauguración está ​prevista para finales de mayo. ⁠La construcción ha provocado el cierre de carriles y congestión en una de las rutas ‌más transitadas de la ciudad.

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"Hasta cierto punto, comprendemos que es para mejorar ⁠nuestra ciudad y que dé una buena imagen a ⁠los visitantes que tendremos el gusto de recibir", dijo Blanca Abascal, una maestra que vive en la zona. "Pero también ha sido un poco caótico para nosotros que vivimos sobre Tlalpan, ya que en ⁠las noches casi no podemos dormir debido al ruido", agregó.

La Copa Mundial de ​este año será organizada conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos. ‌La capital mexicana albergará cinco partidos, comenzando con ‌el encuentro de la fase de grupos entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

En ⁠estaciones del metro como San Antonio Abad y Auditorio, ubicadas en en el centro y occidental de la ciudad, se están llevando a cabo obras de renovación para modernizar los vitrales, las entradas y los andenes.

"Las obras se enfocan mucho en la estética, más que en estructura ​o mantenimiento, simplemente ‌se enfocan en embellecer ciertos espacios, como el metro y algunas calles, y creo que es presupuesto que se podría destinar a otros aspectos más importantes, como el mantenimiento al propio metro (...) son unidades que ya están muy viejas", reclamó Halim Castro, un estudiante universitario de 22 años.

Las autoridades del metro capitalino, que el año pasado ⁠movilizó más de 1,200 millones de pasajeros, defienden los trabajos como intervenciones de fondo. Adrián Rubalcava, director del Metro de Ciudad de México, aseguró que el Mundial ha servido como catalizador para atender rezagos históricos.

"Se convierte en un pretexto para intervenir de manera profunda estaciones que requerían una intervención urgente y que vamos a dejar en óptimas condiciones para los usuarios de manera permanente", afirmó.

Algunos residentes también han manifestado su preocupación por la distribución de la inversión pública.

"Hacen lo bonito y muchos arreglos donde ‌es más conocido, pero si te vas alrededor de Ciudad de México no hay ni transporte, no hay nada, es un desastre total", se lamentó Arturo Castro, un jubilado residente de la capital, quien pidió una planeación más integral para toda la ciudad.

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la principal terminal aérea del país y una de las mayores de América, las obras de renovación han ‌provocado el cierre de algunas zonas, afectando a los pasajeros que llegan a la capital. "La situación en el aeropuerto es simplemente insostenible: las obras interminables, la desorganización, los retrasos en los vuelos, el caos total", ‌se quejó Francisco Ramos, ⁠un arquitecto de 42 años que utilizó el aeropuerto la semana pasada.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que los proyectos están avanzando según lo previsto, incluidas ​las mejoras en el aeropuerto Benito Juárez y en el otro aeropuerto que sirve a la capital, Felipe Ángeles. "Van a terminar en tiempo y en forma (...) para recibir a millones de turistas y deportistas", afirmó la semana pasada.

(Reporte adicional de Diego Oré; Editado por Stephen Eisenhammer y Rosalba O'Brien)