La escasez de tests frena la lucha contra el ébola en el Congo, según un responsable de la OMS

La trabajadora de la OMS Fatima Tafida supervisa el envío de suministros médicos para las regiones afectadas por un brote de ébola en la República Democrática del Congo desde el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia.

Una responsable de la Organización Mundial de la Salud afirmó el martes ‌que durante la ‌jornada está prevista la llegada a la República Democrática del Congo de seis toneladas de material sanitario para combatir el ébola, aunque la limitada capacidad para realizar pruebas está ralentizando la respuesta al brote.

La OMS afirma que se han ​registrado al ⁠menos 500 casos sospechosos y 130 muertes ‌presuntas por ébola, que también se ha ⁠propagado a la vecina ⁠Uganda.

"Hemos enviado 12 toneladas de suministros. Hoy llegarán otras seis. Entre ellas se incluyen equipos de protección ⁠individual para los trabajadores sanitarios de ​primera línea (y) muestras", declaró Anne Ancia, ‌representante de la OMS ‌en la provincia de Ituri (RDC).

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Ancia señaló que existe ⁠una "gran incertidumbre" sobre el alcance y la magnitud del brote de la cepa Bundibugyo del ébola, y que se están realizando esfuerzos ​para ‌aumentar la vigilancia, las pruebas y el rastreo de contactos.

Señaló que los tests para detectar la cepa son limitados, ya que solo se pueden realizar seis por ⁠hora. El brote tardó semanas en detectarse, explicó, en parte porque las pruebas utilizadas en la zona estaban diseñadas para la cepa Zaire, más común.

"La capacidad de vigilancia y de investigación es muy limitada en esta región en general", señaló, añadiendo que ‌la escasez de fondos está teniendo un impacto tremendo en la capacidad de la OMS para combatir el ébola.

Estados Unidos abandonó de manera oficial la OMS en enero y, bajo la presidencia ‌de Donald Trump, ha recortado de forma drástica el gasto en salud mundial, pero Ancia aseguró que la ‌cooperación con Washington ⁠en la lucha contra el brote estaba funcionando "muy, muy bien".

"Entendemos que no ​podemos recibir la financiación, no pasa nada, pero queremos seguir hablando, queremos seguir intercambiando información y queremos colaborar", dijo.

(Editado en español por Carlos Serrano)