Inminente decisión de Scaloni con la lista para el Mundial 2026: 23 adentro, 3 dudas y horas decisivas

Lionel Scaloni ultima detalles de la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni define la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y son horas decisivas. Si bien el entrenador ya tiene todo claro internamente, da la sensación de que hay tres lugares que todavía no están claros de cara a la oficialización de la nómina final. Los otros 23 futbolistas ya parecen estar adentro, a excepción de alguna lesión o inconveniente de último momento. El lunes 25 de mayo, feriado nacional, sería la fecha escogida para dar a conocer el listado.

Las 3 dudas de Scaloni en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La defensa

Marcos Senesi se perfila para pelear por un lugar entre los zagueros. La duda en este caso es si llevará un quinto central o no, ya que estarán Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi. A juzgar por lo que determinó el mismo técnico en Qatar 2022, todo indica que sí habrá un quinto zaguero.

En aquella oportunidad, además de "Cuti", "Ota" y "Licha", estuvieron Germán Pezzella y Juan Foyth. En el caso de haber una quinta alternativa en dicha posición, Senesi aparece hoy por encima de Facundo Medina, entre otros.

El mediocampo

En esta zona aparecen las mayores incógnitas porque hay cuatro futbolistas para dos puestos: Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso, Franco Mastantuono o Máximo Perrone. Por estas horas, el ex Boca y el ex Vélez parecen estar un paso por encima en la consideración de Scaloni, aunque allí puede pasar cualquier cosa.

La delantera

La última situación ocurre con el famoso "tercer nueve". A guiarse por Qatar 2022, no habrá otro centrodelantero natural detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. No obstante, José Manuel "Flaco" López tiene chances de aparecer tras la lesión de Joaquín Panichelli. De ser así, el DT "sacrificaría" a un mediocampista, que sería Perrone.

El Colo Barco, a un paso de ir al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

La posible lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso o Máximo Perrone o Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso o Máximo Perrone o Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás Paz y Lautaro Martínez. Si se suma el "Flaco" López, saldría Perrone.

La prelista de 55 futbolistas

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros