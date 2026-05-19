La advertencia de un histórico de la Selección Argentina a Lionel Scaloni sobre la lista del Mundial 2026: "Compromiso"

Scaloni daría a conocer la lista la próxima semana.

Después de 36 años de sequía, la Selección Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, quien formó un exitoso grupo de las cenizas de lo que fue el desastre de Rusia 2018. La confianza había iniciado con la conquista de la Copa América 2021, prosiguió con la Finalissima contra Italia y se fue alimentando poco a poco en el transcurso del Mundial hasta la victoria sobre Francia en la final.

Por si fuera poco, los éxitos continuaron del lado de la “Albiceleste”, que repitió el título en la Copa América 2024 y terminó primera en las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que llega al Mundial 2026 en muy buenas condiciones. No obstante, es sabido que hay rivales de peso que buscarán arrebatarle la corona a los vigentes campeones del mundo, por lo que el manejo que haga Scaloni del grupo será clave para intentar retener el título.

Justamente sobre esto habló Daniel Bertoni, quien formó parte del primer plantel campeón en Argentina 1978 y fue el autor del 3-1 definitivo contra Países Bajos en la final. En una reciente entrevista con la agencia AFP, el exdelantero señaló que el principal problema del conjunto nacional puede venir de adentro: “Creo que lo único que puede matar a Argentina, hay que ver cómo se prepara, es el compromiso que tiene el técnico con los jugadores que lo han hecho campeón del mundo”.

Y es que, por historia y jerarquía, la “Albiceleste” sigue siendo candidata, pero la defensa del título demandará mucho más que eso, especialmente en el aspecto psicológico de llegar como campeones. “Si pensás que vamos a volver a salir campeones con el nombre y por lo que hemos hecho, no es así. Hay que hacerles saber que son los defensores del título y que hay que ir seriamente a defenderlo”, resaltó Bertoni.

En este sentido, otro aspecto clave será la unión del grupo, que ya no cuenta con Ángel di María, aunque todavía está Lionel Messi, que sigue siendo un referente tanto para el equipo como para el funcionamiento dentro de la cancha. “Si el grupo sigue unido, se pueden aprender buenas cosas. Si hay mucho ego, eso puede perjudicar”, agregó el histórico, que cerró diciendo que “los Mundiales siempre los terminan definiendo los grandes jugadores”.

Bertoni no pudo retener el título en España 1982.

La nueva fecha de la lista definitiva

Después de haber presentado la prelista, Lionel Scaloni aguarda para reunirse con los jugadores e iniciar la concentración en el predio de Ezeiza, algo que estaría programado para el lunes 25 de mayo. Sin embargo, este martes se dio a conocer que en esa misma fecha, el entrenador campeón del mundo anunciaría la lista definitiva de los 26 jugadores que viajarán al Mundial 2026.