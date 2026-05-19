La pareja reveló detalles íntimos sobre su relación durante la noche de los Martín Fierro 2026.

En medio de los rumores de separación, la periodista Cristina Pérez y el miembro de la Cámara de Diputados Luis Petri estuvieron presentes en los Premios Martín Fierro y hablaron con Primicias Ya. Durante sus declaraciones, la pareja reveló detalles íntimos sobre su relación y cómo atraviesan este momento frente a las distintas versiones de los medios.

Cristina Pérez expresó: “Es una nominación entrañable. Todas las nominaciones son especiales. Llevo en mi corazón todas las nominaciones por Telefe Noticias. Pero ésta tiene un desafío en mi vida, que fue Camino a casa y me llena el corazón de alegría que haya obtenido una nominación”.

Además, agregó: “En un momento estuvo la idea de una segunda temporada, hoy el canal tiene nuevas autoridades. Vamos a ver qué depara el camino. Pero ya esto que pasó es hermoso humanamente y como experiencia de entrevista televisiva fue algo muy especial, transformador diría. Porque fueron momentos verdaderos que le cerraron el círculo de cosas muy profundas a cada entrevistado”.

Finalmente, la ex conductora de Telefe Noticias aseguró que las versiones que vuelan en el mundo mediático no son más que puras especulaciones: “No, nosotros gracias a Dios estamos felices y más unidos que nunca”. Asimismo, añadió: “Mirá, ya casi cinco años juntos, tres de casados. Muy felices, la elección de nuestras vidas". Por otra parte, Petri también se sumó a los testimonios y valoró a su pareja: "Compartimos la vida, nos amamos”.

La noche de los Martín Fierro 2026

Este lunes por la noche se entregaron los Premios Martín Fierro 2026, que brinda la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Hilton y fue conducida por Santiago del Moro. La noche tuvo como gran ganador del Martín Fierro de Oro al conductor Guido Kaczka.