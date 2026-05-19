Perón ordenó construírlo, fue el primer avión argentino y llegaba a volar a más de 15 mil metros de altura.

Durante el primer año de su primer mandato presidencial, Juan Domingo Perón ordenó la construcción del que sería el primer avión argentino. Se trató de un I.Ae. 27 Pulqui, nombre que significa flecha en idioma mapuche, el primero de este estilo en Latinoamérica y el octavo en el mundo.

La historia del Pulqui I: el primer avión argentino

El proyecto del Pulqui I nació en 1946 por iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón y fue desarrollado en el Instituto Aerotécnico de Córdoba. La dirección del proyecto quedó a cargo de Juan Ignacio San Martín, quien reunió a un equipo de ingenieros argentinos integrado por Cardeilhac, N. L. Morchio y H. J. Ricciardi. Poco después se sumó el diseñador aeronáutico francés Emile Dewoitine, una figura reconocida de la industria aeronáutica europea. Sin embargo, su inclusión al proyecto no estuvo excenta de polémica, dado que fue acusado de colaborar con el nazismo.

El Pulqui I fue el primer avión argentino.

La construcción comenzó ese mismo año y se realizaron pruebas con una maqueta a escala real en túneles de viento. El prototipo fue terminado en 1947 y realizó su primer vuelo el 9 de agosto de ese año desde Córdoba, pilotado por el entonces teniente Edmundo “Pincho” Weiss.

El Pulqui I fue todo un hito histórico, dado que se trataba del primer avión a reacción diseñado y construido en América Latina y uno de los primeros desarrollados fuera de las potencias tradicionales de la industria aeronáutica.

Cómo era el Pulqui I, el primer avión argentino

Desde el punto de vista técnico, el Pulqui I tenía una estructura completamente metálica y estaba impulsado por una turbina Rolls Royce Derwent 5, la misma utilizada por los cazas Gloster Meteor. Medía 9,7 metros de largo, tenía una envergadura de 11,3 metros y contaba con un tren de aterrizaje triciclo retráctil. Además, sus alas incorporaban tanques con una capacidad de 1.200 litros de combustible y estaba diseñado para ser operado por un solo piloto.

En cuanto a su rendimiento, el avión alcanzaba una velocidad máxima de 720 kilómetros por hora, una velocidad de crucero de 600 km/h y un alcance aproximado de 900 kilómetros. Además, podía alcanzar un techo de vuelo superior a los 15.500 metros. Sin embargo, fue finalmente desplazado por un modelo más avanzado, el Pulqui II, y tras el derrocamiento de Perón en 1955 quedó definitivamente fuera de servicio. Hoy el histórico avión se conserva en el Museo Nacional de Aeronáutica.