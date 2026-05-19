Ideal para vacaciones de invierno: llega la Bariloche Week, la iniciativa para conseguir descuentos en alojamientos, gastronomía y servicios.

Bariloche lanzó oficialmente “Bariloche Week 2026”, una acción promocional integral impulsada por el sector público y privado con el objetivo de fortalecer el movimiento turístico previo al inicio de la temporada invernal y potenciar el posicionamiento del destino a nivel nacional.

La iniciativa reúne beneficios exclusivos en hotelería, gastronomía, servicios turísticos, alquiler de autos, agencias de viajes y comercios adheridos, mediante descuentos, promociones especiales y propuestas comerciales dirigidas exclusivamente a turistas nacionales no residentes en San Carlos de Bariloche.

El programa es llevado adelante por la Cámara de Turismo de Bariloche (CAT), la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo de Bariloche (AAVYTuba), la Asociación de Hostels, ATEBA, la Cámara Alquiladora de Autos y FEEBA, con implementación de EMPROTUR Bariloche.

La campaña contará con una fuerte inversión en promoción online y difusión nacional, y tendrá como eje una plataforma oficial centralizada: barilocheturismo.gob.ar/bariloche-week

Hasta cuándo se puede disfrutar de la Bariloche Week y qué beneficios incluye

La etapa comercial activa tendrá lugar del 1 al 11 de junio. No obstante, los beneficios y promociones podrán mantenerse vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme las condiciones particulares definidas por cada prestador adherido.

Ideal para vacaciones de invierno: llega la Bariloche Week, la iniciativa para conseguir descuentos en alojamientos, gastronomía y servicios.

Desde la organización destacaron que BARILOCHE WEEK busca generar una plataforma de oportunidades comerciales de alcance nacional, incentivar la decisión de viaje y dinamizar la actividad económica local a través de una estrategia coordinada entre el sector público y privado.

A pocos días de su lanzamiento oficial, la propuesta ya cuenta con una importante adhesión del sector privado, con aproximadamente 15 hoteles y alojamientos confirmados, 4 empresas de alquiler de autos, agencias de viajes, comercios y distintos prestadores turísticos que ya se encuentran incorporando beneficios y promociones para la campaña.