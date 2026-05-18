Reunión entre la FIFA e Irán: lo que falta para garantizar la participación de los asiáticos en el Mundial 2026

Irán estaba en duda para la Copa del Mundo.

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán han sacudido el deporte internacional debido al conflicto generado en Oriente Medio, y el hecho de que el Mundial 2026 vaya a disputarse en tierras estadounidenses no ayuda demasiado. Los iraníes clasificaron tras quedar primeros en las Eliminatorias de la AFC, pero la situación puso en jaque su participación, incluso llegando a renunciar al cupo por un momento.

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Irán finalmente confirmó que “Los príncipes de Persia” estarán en la Copa del Mundo, a pesar de que la FIFA se negó a cambiar la sede de sus encuentros para que no sean en Estados Unidos. Desde entonces, hubo avances con la intención de los iraníes de no perderse el certamen, tanto que incluso viajarán a Turquía para concentrarse antes de emprender viaje a Arizona.

De hecho, este sábado hubo una reunión entre miembros de la federación iraní y Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, quien resaltó que se trató de un encuentro constructivo. “Hemos podido abordar ciertas cuestiones de carácter operativo, como lo hacemos con cada asociación miembro. Estoy muy satisfecho con la riqueza de nuestros intercambios”, afirmó el representante en un comunicado publicado por la máxima entidad del fútbol.

En el mismo comunicado, Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, también se mostró conforme con lo conversado en Turquía: “Cada parte pudo expresar sus preocupaciones, reafirmando al mismo tiempo un compromiso común de garantizar la participación del Team Melli en la Copa del Mundo”. Ahora bien, incluso con estos avances, hay un tema que no se ha resulto y que sigue siendo una traba para el ingreso de los iraníes a los Estados Unidos, la visa.

Y es que Taj anunció que todavía no se han recibido los visados para la delegación iraní, aunque se espera que el trámite pueda completarse durante la estadía del plantel en territorio turco. Allí, Irán jugará dos amistosos antes de viajar para concentrar en Arizona, siendo el primero el próximo 29 de mayo contra Gambia en Antalya, mientras que el segundo todavía no ha sido confirmado.

Los iraníes comparten grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje