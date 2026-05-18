Como los Picapiedras y los Supersónicos al mismo tiempo: cómo es el fenómeno minimalista inspirado en tumbas y rocas

La construcción conceptual volvió a desafiar los límites entre la naturaleza y el diseño con House Inside a Rock, el innovador proyecto del arquitecto Amey Kandalgaonkar inspirado en las tumbas excavadas en roca de Mada'in Saleh, en Arabia Saudita. Se trata de una vivienda moderna que parece salir del interior de una enorme piedra.

A simple vista, la estructura pasa casi desapercibida. Sin embargo, al observarla desde arriba o con detenimiento, se pueden apreciar distintos volúmenes geométricos encastrados en la roca y varias plataformas que sobresalen con precisión quirúrgica sobre la superficie natural.

El proyecto está desarrollado íntegramente mediante renders en 3D y propone una reflexión estética sobre la relación entre el paisaje ancestral y la arquitectura contemporánea.

El diseño futurista sobre la base ancestral

La obra toma como punto de partida las tumbas monumentales de Mada'in Saleh. Se trata de un sitio arqueológico reconocido mundialmente por sus construcciones talladas directamente en piedra. A partir de esa referencia histórica, Kandalgaonkar buscó reinterpretar la idea de habitar la roca desde una mirada moderna y de estilo minimalista.

Antes de diseñar la vivienda, el arquitecto dedicó gran parte del proceso creativo a modelar digitalmente la formación rocosa. Según explicó, la complejidad visual de las piedras saudíes lo llevó a optar por líneas simples y formas geométricas puras para equilibrar la composición.

“Considerando la complejidad visual de las rocas en Mada'in Saleh, era esencial usar planos y cubos simples para obtener cierto balance visual”, expresó el arquitecto, quien actualmente está radicado en Shanghái.

La intención fue intervenir el paisaje con sutileza y por ello, desde el nivel del suelo, la casa apenas altera el aspecto natural de la roca. Recién desde arriba se percibe la magnitud del proyecto y el modo en que la vivienda fue “tallada” dentro de la piedra.

El contraste entre la naturaleza y los materiales modernos

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es el diálogo visual entre los materiales. La textura áspera y orgánica de la roca contrasta con las superficies lisas y precisas del hormigón, según el arquitecto, generando una estética donde lo antiguo y lo contemporáneo conviven en equilibrio.

Lejos de intentar dominar el entorno natural, el diseño se integra a él, como si la vivienda hubiera permanecido oculta durante siglos dentro de la montaña. Esa tensión entre lo artificial y lo geológico es, precisamente, uno de los elementos que convierten a House Inside a Rock en una propuesta atractiva.

Aunque se trata de un concepto arquitectónico y no de una construcción real, el trabajo de Kandalgaonkar pone en evidencia el potencial artístico de la arquitectura digital.