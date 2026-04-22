Construcción “tipo Lego”: la tendencia de casas madera que se levantan en solo 6 semanas.

En medio de la crisis habitacional y el aumento sostenido de los costos de construcción, una tendencia empieza a ganar terreno. Son las casas construidas con bloques de madera encastrada, un sistema que funciona como si fueran “ladrillos de juguete” y que combina rapidez, eficiencia energética y menor impacto ambiental.

El sistema se basa en bloques o piezas de madera prefabricadas que se ensamblan entre sí mediante encastres, tornillos o tarugos, formando muros estructurales sin necesidad de obra húmeda tradicional. Es una lógica similar al “lego” aplicado a la arquitectura, cada pieza está diseñada para encajar con precisión y reducir errores en obra.

Estas construcciones suelen apoyarse sobre una platea de hormigón o una base estructural, y permiten levantar viviendas, cabañas, oficinas e incluso desarrollos turísticos completos.

Cuánto cuestan las casas de "ladrillo de madera" en Argentina

El precio varía según el sistema, la calidad de terminaciones y el nivel de industrialización, pero hay tres referencias clave. Los bloques de madera encastrada (BME) van desde unos USD 430 por m² en versiones más básicas, mientras que el wood frame y sistemas industrializados rondan entre USD 650 y USD 1.700 por m² según calidad. Por lo que el promedio general de construcción en madera en Argentina está entre USD 1.300 y USD 2.500 por m² en proyectos más completos o premium.

Esto significa que una casa de 75 m² puede costar desde unos USD 30.000 en versiones básicas hasta más de USD 100.000 con terminaciones superiores.

Uno de los principales atractivos de este sistema es la velocidad ya que una vivienda pequeña puede estar lista en 6 a 7 semanas. En sistemas industrializados, el plazo total puede ser de 2 a 4 meses, muy por debajo de la construcción tradicional, que suele demorar más de un año. Esta rapidez no solo reduce costos de mano de obra, sino también gastos indirectos como alquileres o financiamiento.

El promedio general de construcción en madera en Argentina está entre USD 1.300 y USD 2.500 por m² en proyectos más completos o premium.

Aunque en países como Canadá, Estados Unidos o Alemania la construcción en madera está completamente consolidada, en Argentina todavía está en etapa de expansión. Hoy se utiliza principalmente en viviendas unifamiliares, cabañas turísticas, desarrollos en la Patagonia, la Costa Atlántica y barrios privados.

El sistema de bloques encastrados, en particular, ya suma cientos de construcciones en el país, aunque aún no alcanza la masividad de otros métodos como el steel frame.