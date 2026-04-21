Cómo es el material a base de hongos que reemplaza al ladrillo y es el futuro de la construcción (Créditos: Santiago Mancino y Valentín Mora)

En medio de la crisis habitacional y las nuevas tendencias sustentables para la construcción, se impone un tipo de material natural distinto: los ladrillos de micelio. Se trata de una estructura producida a partir de hongos con un aspecto texturizado y es biodegradable.

Los detalles sobre el nuevo material de hongos que llegó a reemplazar el ladrillo

En concreto, el micelio es una estructura de los hongos de apariencia similar a una raíz, es una masa de hifas ramificadas que tiene textura de hilo. Este material se mezcla con desechos orgánicos y se genera una masa densa que luego se moldea y deshidrata para convertir en los ladrillos.

Se pueden utilizar para construir paredes, suelos y cualquier estructura arquitectónica. La gran ventaja es su sustentabilidad: es un material biodegradable y orgánico, que resiste al fuego, al agua y al moho. Además, se pueden montar y desmontar de diferentes formas.

Desde la compañía PLP Labs, producen este tipo de bloques con ladrillos, pero con una carcasa o contenedor hecho en maderas impresas en 3D. El objetivo es integrar la naturaleza al ser humano, bajo el concepto de simbioceno. Los ladrillos de esta empresa se usan, por ahora, para revestimientos, absorción acústica o luminarias.

Sin embargo, existen otros productos que sí se han utilizado para grandes estructuras, como el proyecto HY-Five que usó ladrillos de micelio para hacer un refugio. Fue una torre de 12 metros en Nueva York.

Los ladrillos de micelio se utilizaron para construir una torre de 12 metros en Nueva York

El siguiente paso en su investigación consiste en darles más robustez a estos bloques orgánicos para así soportar el peso tal y como hacen los ladrillos. De manera que puedan ser los componentes bases para cualquier construcción.

Sostenibilidad: la clave de una construcción con menos impacto en el ambiente

De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, casi el 40% de las emisiones anuales de CO2 son producidas por la construcción. Y de ese porcentaje, el 23% es de fabricación de cemento, acero y aluminio.

Por eso, los ladrillos sostenibles de micelio son una gran revolución para la construcción moderna encaminada a una mayor sostenibilidad. Además, al ser un elemento moldeable, se cree que se podría generar un número infinito de modelos y diferentes configuraciones para distintas estructuras.