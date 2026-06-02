La aldea alpina argentina donde no entran autos, ¿cómo llegar?

En las Sierras Grandes de Córdoba existe un destino turístico con una particularidad que lo diferencia de la mayoría de los pueblos del país: los autos no pueden circular por su casco urbano. Se trata de La Cumbrecita, una pequeña localidad de montaña ubicada en el Valle de Calamuchita que fue declarada pueblo peatonal en 1996.

Con una identidad marcada por la influencia centroeuropea y un entorno natural dominado por bosques, arroyos y senderos serranos, este lugar se convirtió en uno de los puntos más visitados de la provincia. Su principal característica es que los visitantes deben dejar sus vehículos en playas de estacionamiento habilitadas antes de ingresar al pueblo.

La decisión de restringir el tránsito vehicular surgió con el objetivo de preservar el entorno natural y mantener la tranquilidad característica de la localidad. Desde entonces, quienes llegan al destino deben continuar el recorrido a pie.

La localidad fue fundada en la década de 1930 por inmigrantes de origen alemán, austríaco y suizo. Esa influencia todavía puede observarse en la arquitectura de varias construcciones, así como en algunas tradiciones gastronómicas y culturales que forman parte de la identidad local.

¿Qué haces en La Cumbrecita, la aldea alpina de Córdoba?

Uno de los principales atractivos de La Cumbrecita es su red de senderos de montaña. Entre los sitios más visitados se encuentran la Cascada Grande, una caída de agua rodeada de vegetación serrana, y La Olla, un sector natural formado por el curso del arroyo Almbach.

Otro punto de interés es el Bosque de Abedules, una rareza dentro del paisaje cordobés debido a la presencia de especies típicas de climas más fríos. También se destacan el Mirador Cristo Chico y diversos circuitos de trekking que permiten obtener vistas panorámicas del Valle de Calamuchita.

Durante todo el año, el pueblo recibe visitantes atraídos por las actividades al aire libre, la gastronomía regional y la posibilidad de recorrer una localidad donde el ritmo cotidiano está marcado por las caminatas y el contacto con la naturaleza.

A unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, La Cumbrecita se consolidó como uno de los destinos turísticos más singulares de Argentina y como un ejemplo de preservación ambiental a través de la movilidad peatonal.

¿Cómo llegar a La Cumbrecita desde la ciudad de Córdoba?

La Cumbrecita se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Para llegar en auto, la ruta más utilizada es tomar la Ruta Provincial 5 en dirección a Alta Gracia y Villa General Belgrano. Desde allí, se debe continuar por el camino asfaltado señalizado hacia La Cumbrecita. El viaje demanda entre dos y dos horas y media.