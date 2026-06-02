Artemis III: quiénes serán los nuevos astronautas que la NASA elegirá para volver a la Luna

Los astronautas de la tripulación Artemis III, la próxima misión que volverá a la Luna, serán develados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en los próximos días, con una conferencia de prensa incluida. La próxima misión será el último paso previo antes de un nuevo alunizaje humano.

La NASA anunció que el próximo 9 de junio dará a conocer oficialmente quienes serán los astronautas seleccionados para integrar la misión Artemis III. Será a las 11 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, desde el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Además, la agencia espacial brindará una actualización sobre el estado general de la misión y los avances que alcanzaron hasta el momento. La misión Artemis III lanzará al espacio una tripulación a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System).

El objetivo de Artemis III será probar las capacidad de encuentro y acoplamiento entre Orion y naves espaciales comerciales, necesarias para el alunizaje de astronautas. El lanzamiento está previsto para el 2027.

¿Cuándo se conocerán a los astronautas de Artemis III?

El próximo martes 9 de junio se conocerán a los cuatro astronautas que formarán parte de Artemis III. La develación podrá verse en vivo a través de la plataforma NASA+ y en el canal de YouTube del organismo. Asimismo, la nueva tripulación dará algunas entrevistas presenciales y virtuales.

Hace poco tiempo, la NASA decidió revisar y reestructurar el programa Artemis III, debido a retrasos técnicos en los módulos de aterrizaje, como los desarrollos de SpaceX y otros proveedores. Por ende, se redefinieron sus propósitos y hoy se propone probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y uno o varios de los módulos de aterrizaje, cuyo desarrollo están trabajando -y compitiendo- empresas privadas como SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos.

¿Cuándo lanzan Artemis III?

La NASA anticipó que la misión se realizará a cabo en 2027, aunque evitó precisar una fecha exacta. Sin embargo, ya se conocen algunos detalles de cómo será el viaje: irán hacia la órbita de la nave espacial Orion, donde pondrá a prueba su capacidad de acoplamiento.

Se trata de un plan similar al de la misión 9 del programa Apolo, que había probado el módulo lunar en órbita antes del supuesto alunizaje en 1969. En aquella ocasión, se probaron juntos la nave de mando Apolo Command and Service Module y el módulo Lunar Apolo.

Inicialmente, la tarea de alunizaje humano iba a realizarla Artemis III, pero fue reasignada a Artemis IV y se programó para el 2028. Siempre y cuando no haya ningún contratiempo, la humanidad pisará la Luna nuevamente.

Por último, cada misión de Artemis busca "refinar operaciones y demostrar tecnología" para preparar la primera misión tripulada a Marte.