La empresa de fabricación aeroespacial SpaceX está a punto de realizar la prueba más grande en su historia. La firma de Elon Musk lanzará este martes 19 de mayo la nueva versión de su cohete Starship V3, desde la base Starbase en el sur de Texas.

Con el objetivo de ser elegida por la NASA para participar del viaje a la Luna en 2028, la compañía del magnate introdujo una serie de innovaciones en su equipo y presentará al mundo un vehículo más grande, potente y sofisticado, pensado para responder los desafíos de futuras misiones hacia Marte y el satélite natural de la Tierra.

El despegue está programado para iniciar a las 19.30 hora argentina y se extenderá durante 90 minutos. Esto aumenta la expectativa sobre el debut de la versión más avanzada de uno de los cohetes más potentes creados hasta la fecha.

¿Cómo será el viaje de la Starship 3?

SpaceX dará inicio al vuelo de prueba número 12 del sistema Starship este martes. Durante el lanzamiento se probará la versión 3, tanto del cohete Super Heavy como de la propia nave Starship. Con sus 123 metros de altura, supera las versiones las versiones anteriores por unos 1,5 metros y se apoya en una arquitectura completamente renovada tras siete meses de desarrollo sin descanso.

Luego de los 11 lanzamientos, la empresa revisó cada componente y sumó experiencias corrigiendo fallos para lograr una nave que combine mayor capacidad de carga, resistencia y fiabilidad. SpaceX busca que esta sea la nave encargada de llevar a los astronautas de la misión misión Artemis IV a la Luna en 2028, en el marco del programa que lidera la NASA.

Starship compite con Blue Origin, de Jeff Bezos, cuya nave candidata está avanzando a buen ritmo, por lo que es muy importante que esta misión culmine con éxito. Entre los avances de la nave de la empresa de Musk destacan sus nuevos motores de maniobra orbital, que permitirán llevar a cabo las tareas de aproximación y acoplamiento en órbita que serán tan necesarias con Artemis.

¿Cómo funciona Starship?

La nave puede permanecer hasta 48 horas en órbita sin paneles solares y llevar una carga de hasta 100 toneladas, cuando la versión dos sólo podía llevar 35. De todas maneras, aunque la nave esté lista para ponerse en órbita, durante esta prueba no viajará lo suficientemente rápido como para hacerlo. Antes de dejar un objeto de 135 toneladas vagando por la órbita baja, SpaceX pretende medir su fiabilidad. En paralelo, Starship liberará 22 maquetas de satélite Starlink a modo de prueba, ya que busca aumentar su flota, pero también se ocuparán de analizar el comportamiento del estudio térmico y tomar fotografías.

El cohete más potente del mundo

El Super Heavy forma parte de la primera fase del sistema Starship. Mide 72,3 metros y cargará 3650 toneladas de metano y oxígeno líquido. Posee un sistema de conducción interna de los combustibles, diseñado para encender los 33 motores (Raptor 3) que posee a la vez.

Además, incluye 3 rejillas de control aerodinámico grandes y cuenta con una estructura de separación en caliente que facilita su recuperación. Cada uno de los 33 motores tiene una capacidad de empuje de 280 toneladas, cuando en la versión 2 era de sólo 230.