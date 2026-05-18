Carlos Kikuchi: "El costo de enfrentar a Karina es enorme porque Karina es Milei"

El senador provincial y ex jefe de campaña de Javier Milei, Carlos Kikuchi, lanzó durísimas críticas contra el Gobierno y expuso la feroz interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo. Además, cuestionó la continuidad de Manuel Adorni y confirmó conversaciones con sectores del peronismo y dirigentes de centro para construir una alternativa política de cara a 2027.

En diálogo con El Destape 1070, Kikuchi dejó una de las frases más fuertes sobre la disputa interna en el oficialismo: "El costo de enfrentar a Karina es enorme porque Karina es Milei".

El ex armador libertario remarcó además que la hermana del Presidente concentra un poder político imposible de disputar dentro del Gobierno. "Enfrentar a Karina no es gratis porque ella tiene mucho poder y es el único personaje que el Presidente nunca se va a sacar de encima", afirmó.

Las declaraciones se dan en medio de versiones cruzadas sobre tensiones crecientes entre el entorno político de Karina Milei y el sector que responde a Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo. Sobre esa pelea, Kikuchi consideró que las diferencias seguirán escalando. "El Presidente tiene mucha amistad por Santiago Caputo entonces no debe ser fácil que Caputo se vaya del gobierno. Estas internas van a seguir existiendo, más o menos violentas, pero veo muy difícil que haya una comunidad entre ellos", sostuvo. De todos modos, descartó que haya existido una decisión concreta para desplazar al asesor presidencial. "No creo hayan querido correr a Santiago Caputo", señaló.

La ruptura con Milei y el acercamiento al peronismo

Kikuchi también habló sobre su alejamiento del espacio libertario y dejó una definición política que marca un fuerte contraste con el rumbo actual del Gobierno nacional. "Mi corrimiento del espacio fue porque nosotros veníamos haciendo una construcción que tenía que confluir en un interbloque con el peronismo y no con el PRO y con Macri", explicó.

El senador provincial aseguró que, desde el comienzo, imaginaban una construcción diferente a la alianza que finalmente consolidó Milei con sectores del PRO. "Somos gente que venimos del liberalismo, pero creemos que la salida de la Argentina es con el peronismo y no hay posibilidad de que no sea así", afirmó.

En ese marco, confirmó conversaciones políticas con distintos dirigentes para construir una alternativa de centro de cara a las próximas elecciones presidenciales. "Por eso estamos conversando con Pichetto, con Monzó y referentes del interior del país buscando esto que quisimos armar en el 2023, un frente de centro y creo que si lo logramos tendríamos enormes posibilidades de llegar al poder en el 2027", sostuvo.