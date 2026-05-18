Eduardo Feinmann deschavó la interna que hay en el oficialismo.

El gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis en diferentes latitudes, siendo una de ellas la política: la endeble situación económica que muchos argentinos están sintiendo en su bolsillo está generando enojo en un gran sector de la sociedad, sumado a los escándalos en los que se sumieron varios de sus funcionarios, como es el caso de Manuel Adorni. Esto disparó el descreimiento en el modelo vigente, algo que numerosas encuestas están empezando a denotar.

Con un panorama tan desalentador, las escisiones no se hicieron esperar en el oficialismo: la banca del presidente a su jefe de Gabinete terminó por resquebrajar la poca confianza que quedaba entre algunos bloques de La Libertad Avanza, algo que fue analizado por los medios de comunicación. En A24 por ejemplo, durante el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, se refirieron a los problemas que hay puertas adentro en ese espacio y hasta brindaron nombres de los "bandos" enfrentados.

Javier Milei junto a su facción más cercana de La Libertad Avanza.

¿Qué dijo Feinmann sobre La Libertad Avanza?

"Tembladeral en el Gobierno, ¿no?", expuso primeramente Feinmann, quien luego añadió: "Yo estaba viendo este fin de semana, todos tuvieron una interna brutal. Dentro del propio Gobierno, Martín Menem contra Santiago Caputo. Y detrás de eso está Karina Milei contra Santiago Caputo, debajo las segundas líneas que se están matando".

Con relación a esas "segundas líneas", profundizó: "Abajo de Karina Milei tenés a Sebastián Pareja, Lule Menem, Martín Menem. Debajo de Caputo tenés a Romo, el Gordo Dan, todos los tuiteros de la fuerza del cielo y Manu Vidal. Ahí la pelea es de fondo".

Finalmente, sostuvo: "A mí me da la sensación, por información que tengo de ambos búnkeres, que este es un problema de difícil solución. Si antes había desconfianza, ahora la desconfianza es total".

