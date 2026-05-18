Un estudiante de la UBA destrozó a un militante libertario en LN+.

Este último sábado, LN+ dio lugar a un debate entre dos referentes de espacios e idologías más que contrapuestas: Lucas Blanco, militante de La Libertad Avanza y panelista en Carnaval, y Francisco Escolar, estudiante de la UBA y parte de La Efervescente (movimiento juvenil peronista).

Mientras que el primero de ellos buscó defender a diestra y siniestra el modelo de Javier Milei, el segundo remarcó la crisis que está atravesando nuestro país y dejó sin palabras a su interlocutor con una reflexión más que contundente.

Una enorme cantidad de argentinos estuvieron presentes en la última Marcha Universitaria.

Un estudiante de la UBA destrozó a un militante libertario en LN+

"El país está mejorando, el proceso es claro, es evidente y los datos lo muestran", afirmó Blanco, señalando que "perder todo el día discutiendo de Adorni, cuando la Justicia también lo está investigando, me parece una pérdida de tiempo y hay cosas más importantes".

Allí terminó el turno del muchacho y el conductor del ciclo le pasó la palabra a Francisco, quien aseveró: "Yo creo que lo que es claro y evidente es que, si el modelo fuera tan exitoso, estaríamos discutiendo cómo poner otro satélite en el aire; como sacarle valor agregado a nuestros recursos naturales; que se está generando empleo y no que estamos perdiendo 300.000 puestos de trabajo".

Por otra parte, alegó que "para desviar la discusión de que su jefe de Gabinete; Karina y demás son una manga de corruptos" desde el oficialismo buscan instalar "que las universidades, que son uno de los grandes baluartes de la Argentina, tienen algún curro". "En el fondo no la tienen, porque cuando le preguntaron a su secretario de políticas universitarias, dijo que no había encontrado ninguno", añadió.

"Si esa es la discusión que ellos usan para correr el eje de la discusión sobre su corrupción, evidentemente su modelo no solo no es exitoso, sino que es un fracaso rotundo", concluyó.