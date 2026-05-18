Mirtha Legrand criticó a Javier Milei en medio de su programa.

Mirtha Legrand llevó adelante este último sábado por la noche una nueva emisión de La Noche de Mirtha, su histórico programa en el cual invita a diferentes figuras públicas no solo para compartir una cena, sino también para debatir acerca de diferentes temas de vigencia; la situación de la sociedad argentina y las políticas que se vienen implementando.

Para la oportunidad más reciente, la conductora contó con la presencia de Horacio Pagani, El Polaco, Mercedes Morán y Dominique Metzger. Estas dos últimas intercambiaron opiniones respecto a cómo está el país, desde puntos de vista contrapuestos, tras lo cual La Chiqui también quiso dejar su bocado y dejó una reflexión que estremeció a muchos.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 16 de mayo.

El comentario de Mirtha Legrand sobre la situación del país

Cuando Metzger mencionó que había situaciones sociales que ya se venían presentando "desde antes", Mercedes Morán la interrumpió para decirle que "no se puede comparar" lo que está haciendo este Gobierno: "Últimamente este recorte que están haciendo es muy profundo y lamentablemente lo hacen con sectores muy vulnerables".

En ese sentido, la reconocida actriz expuso: "Yo nunca vi, y mirá que tengo unos cuantos años, reprimir ni recortar con los ancianos", añadiendo que "con los discapacitados" lo que están ejecutando (tanto al hacer, o mejor dicho al no hacer, como al decir) es "una vergüenza".

Lejos de mantenerse al margen, Mirtha señaló que eso le da "una tristeza enorme" y comentó: "Pago mis impuestos como todo el mundo y digo 'cómo es posible que viva todavía gente implorando que la atiendan o le den los remedios'". "Es terrible, no merece la Argentina eso, no nos merecemos eso", sentenció.