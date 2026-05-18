La discapacidad en Argentina enfrenta una crisis cada vez mayor y causa preocupación.

En el sector de discapacidad en Argentina, el violento ajuste que sostiene y profundiza la gestión de Javier Milei se ve con mayor fuerza en el distrito porteño donde, según datos oficiales a enero de éste año, hay 148.360 personas con el Certificado Único de Discapacidad que viven en la Ciudad. A pesar de la Ley de Emergencia N° 27.793, se denuncian recortes y deudas en Incluir Salud, afectando a 6 millones de personas. Esto ocasiona un riesgo de colapso en la atención, desfinanciamiento y falta de pagos a prestadores.

En este contexto, durante una transmisión de A24, la actriz Valentina Bassi reveló: “Hay un centro de salud de Llavallol que cerró. Ese centro de atención tenía más de 100 personas, esas 100 personas se quedan sin atención”.

Además, agregó: “Se quedan sin derecho a aliviar el dolor, las personas que tienen que ir a terapia de rehabilitación para aliviar el dolor, se quedan sin derecho a socializar, se quedan encerrados en sus casas. La verdad que es trágico lo que está pasando, ya no estamos luchando por el derecho a una calidad de vida sino por el derecho a la vida, porque las personas no reciben medicación, personas electrodependientes que no están recibiendo los insumos para mantener su vida”.

Continúa la crisis de discapacidad en Argentina

El centro de rehabilitación Talita Kum que atiende a personas con discapacidad desde hace 31 años, ubicado en Llavallol, atraviesa una situación crítica por la falta de pagos de la obra social estatal Incluir Salud. Asimismo, la deuda acumulada pone en riesgo la continuidad de las terapias y del taller protegido que funciona desde hace más de tres décadas.

De esta forma, el posible cierre del centro tendría graves consecuencias directas sobre pacientes y trabajadores. El director Enrique Muntaabski explicó: “Serían 150 o 160 pacientes que se quedan sin su atención y el medio centenar de profesionales que trabajan aquí se quedan sin su trabajo”.

