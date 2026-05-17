EEUU evalúa la amenaza de drones proveniente de Cuba, informa Axios

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó el domingo a Estados Unidos de fabricar un "caso fraudulento" para justificar sanciones económicas y una posible intervención militar.
Los comentarios del ministro se produjeron tras un informe publicado el domingo por Axios —el cual citaba inteligencia clasificada— en el que se afirmaba que Cuba había adquirido más de 300 drones militares.
"Cuba ni amenaza ni desea la guerra", declaró Rodríguez en una publicación en las redes sociales, añadiendo que el país "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".
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El informe alegaba que La Habana había discutido planes para utilizar dichos drones para atacar la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y Key West, Florida.
La inteligencia —que podría convertirse en un pretexto para una acción militar estadounidense— muestra hasta qué punto la administración del presidente Donald Trump percibe a Cuba como una amenaza debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, según declaró a la publicación un alto funcionario estadounidense.
Rodríguez no mencionó explícitamente las acusaciones sobre los drones en su declaración.
Reuters no pudo verificar de inmediato el informe de Axios.
(Ruchika Khanna en Bengaluru y Dave Sherwood en La Habana)