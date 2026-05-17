EEUU evalúa la amenaza de drones proveniente de Cuba, informa Axios

​El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó el domingo a Estados ‌Unidos de ‌fabricar un "caso fraudulento" para justificar sanciones económicas y una posible intervención militar.

Los comentarios del ministro se produjeron tras un informe publicado el domingo por Axios —el cual citaba inteligencia ​clasificada— en ⁠el que se afirmaba que ‌Cuba había adquirido más de ⁠300 drones militares.

"Cuba ⁠ni amenaza ni desea la guerra", declaró Rodríguez en una publicación en las ⁠redes sociales, añadiendo que el ​país "defiende la paz y ‌se dispone y ‌prepara para enfrentar la agresión externa ⁠en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".

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El informe ​alegaba ‌que La Habana había discutido planes para utilizar dichos drones para atacar la base naval estadounidense en la Bahía de ⁠Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y Key West, Florida.

La inteligencia —que podría convertirse en un pretexto para una acción militar estadounidense— muestra hasta qué punto la administración del presidente Donald ‌Trump percibe a Cuba como una amenaza debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes ‌en La Habana, según declaró a la publicación un alto funcionario estadounidense.

Rodríguez ‌no mencionó ⁠explícitamente las acusaciones sobre los drones en su declaración.

Reuters ​no pudo verificar de inmediato el informe de Axios.

(Ruchika Khanna en Bengaluru y Dave Sherwood en La Habana)