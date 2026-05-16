Victoria Villarruel redobló su ataque contra Luis Petri y no se olvidó de Patricia Bullrich. La Vicepresidenta aprovechó interacciones con usuarios de X para cruzar la gestión del actual diputado nacional en el Ministerio de Defensa y de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado en la cartera de Seguridad.

Frente a un usuario de X que criticaba los recortes en Defensa, Villarruel aprovechó para acotar que si la cartera "no puede cumplir con sus funciones básicas" resulta "imposible pensar en soberanía".

"El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", lanzó la titular del Senado.

En la misma jornada, en respuesta a una publicación del periodista Willy Kohan, que señaló que, Petri deberá enfrentar "un escenario legal crítico que pone bajo la lupa su gestión administrativa, financiera y política"; Villarruel sostuvo que "el diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias".

"El ex ministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un “bozal mediático” que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión", lanzó, en referencia al enfrentamiento judicial que mantuvieron, luego de que el mendocino la tildara de "golpista"

Más irónica estuvo con la respuesta a un usuario que le dijo que le había pegado una "paliza" en el cara a cara de los candidatos a vicepresidentes en 2023. "Era un Playmobil" en el debate", disparó, en referencia a Petri, que había acompañado a Bullrch en la lista de Juntos por el Cambio.

Los cruces no son casuales: Javier Milei le había prometido a Villarruel control sobre los ministerios de Seguridad y Defensa si ganaba. Sin embargo, el presidente electo le dio las carteras a los integrantes de la fórmula de Juntos por el Cambio, en aras de obtener el voto de la tercera fuerza en el ballotage.

De Bullrich se acordó en otra interacción con un usuario, que la informó de que "no hay atencion de la obra social en el interior del pais" de la Policía Federal Villarruel respondió que la fuerza que depende de Nación está en una "crítica situación" en el "ámbito de la salud".

"El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015, en síntesis el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal", denunció.