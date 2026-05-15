Ernesto Tenembaum apuntó contra la agresión verbal de Javier Milei y lo humilló en vivo.

Este jueves, durante una entrevista de Javier Milei en el streaming Carajo, el presidente agredió verbalmente y acusó de “genosida” a la periodista Débora Plager por defender la legalización del aborto en Argentina: “Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso”.

Javier Milei en su discurso hizo alusión a una estadística demográfica que vincula la caída en la tasa de natalidad directamente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este contexto, acusó a la periodista de ser cómplice y responsable del descenso poblacional: "¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?".

En este marco, durante la transmisión de un programa de Radio Con Vos, el periodista Ernesto Tenembaum defendió a Débora Plager y criticó duramente la violencia verbal que ejerció Javier Milei. Ernesto expresó: “Asesina, cómplice de genosidio, sorete, ignorante, irresponsable, ¿qué más le vas a decir?, ¿no era que vos insultabas cuando te insultaban?, ¿cuando te insultó ella?, entonces la locura llevaba a niveles, primero está mal lo que está pasando, es una muy mala persona, Instaura reglas que por suerte la sociedad es mucho más madura que él y no nos tratamos así, los argentinos somos mucho mejor que este hombre, nos respetamos, convivimos con opiniones diferentes”.

Continúan las agresiones de Javier Milei contra los periodistas

Los ataques violentos del presidente contra de los periodistas no es nada nuevo. Javier Milei le prohibió la entrada a la prensa en Casa Rosada y esto se suma a varios ataques que preocupan a organismos de libertad de expresión. Al llamar “asesina” y “genocida” a una periodista por opinar sobre una ley aprobada por el Congreso, el Presidente no solo busca enfrentarla personalmente, sino también descalificar a quienes piensan distinto dentro de un país en democracia.