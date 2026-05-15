Aseguran que echaron a una figura de America TV por “algo sexual”

Sorpresiva salida de una figura en América.

Un verdadero temblor sacude a América TV y el foco no está solo en los cambios de programación, sino en los rumores cada vez más pesados que rodean la salida de Karina Mazzocco.

América levantó A la tarde

Todo comenzó con el levantamiento de A la tarde, una decisión que sorprendió incluso dentro del propio canal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que todo el equipo continuaría en la señal, menos la conductora.

Karina Mazzocco no seguirá en América.

Esa diferencia encendió las alarmas y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. En medio de ese clima, Fernanda Iglesias decidió ir más allá y lanzó una teoría que hizo ruido en todo el ambiente.

Fue en Puro Show donde la panelista puso en duda la versión oficial de que la salida se debía a cuestiones de programación. “No nos podemos comer todos los sapos que nos tiran”, arrancó, dejando en claro su desconfianza.

El planteo fue subiendo de tono a medida que avanzaba su análisis. “Pasa algo con Karina Mazzocco… es la única que se queda afuera del canal”, insistió, marcando lo que para ella es una señal clara de que hay algo más detrás.

¿Por qué Karina Mazzoco se fue de América?

Pero lo más explosivo llegó después, cuando lanzó sin filtro su hipótesis. “Para mí es algo sexual… lo dije”, disparó, generando un silencio incómodo y una inmediata repercusión.

La periodista aclaró que no cuenta con pruebas concretas, pero sostuvo su postura con firmeza. “No tengo pruebas, es algo que pienso. Todo es tremendo y nos hacemos los giles”, agregó, dejando flotando una sospecha que nadie pudo confirmar.

Mientras tanto, el canal ya definió el futuro de la franja horaria. Luis Ventura y Marina Calabró serán los encargados de ocupar ese espacio, una decisión que también alimentó las versiones de internas.

Dentro del ambiente, muchos coinciden en que la salida de Mazzocco no cierra del todo con la explicación oficial. Y cuando eso pasa en televisión, los rumores crecen solos.

Así, lo que parecía un simple cambio de grilla terminó convirtiéndose en un escándalo lleno de sospechas. Y por ahora, las respuestas siguen sin aparecer tanto por parte de la conductora como del canal.