Se separó una reconocida actriz tras escandalosos rumores de infidelidad

Una reconocida artista argentina se separa luego de años e impacta en las redes con un nuevo look.

Desde hace semanas que vuelan las especulaciones en el mundo de la farándula sobre una pareja muy famosa que estaría atravesando por una crisis en el vínculo después de dos años de relación. Ahora, filtraron los detalles íntimos de la ruptura y todo indicaría que los rumores son reales.

La historia de amor entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere comenzó de manera abrupta en medio de un proyecto laboral. Se conocieron durante la producción de la película Nahir, pero fue mientras trabajaban juntos en En el barro, el spin-off de El Marginal.

Este jueves, durante una transmisión de LAM (América TV), el panelista Pepe Ochoa reveló que Valentina Zenere y Sebastián Ortega habrían puesto fin a su relación después de casi dos años juntos: “Se separaron en unos términos, diría, bastante buenos. Proyectos diferentes. Ella allá, él acá, mucho laburo. Estaban desencontrados”.

Sin embargo, la panelista Pilar Smith reveló otra versión de cuáles habrían sido las razones de la ruptura: “Aparentemente Valentina se enteró que Sebastián Ortega salía con una vecina del country. Desde hace unos años que se encontraban con una chica que se llamaba Malena Firpo y se enteró Valentina”.

A pesar de esta primicia, por el momento, ni Valentina Zenere ni Sebastián Ortega hicieron declaraciones públicas sobre las versiones que comenzaron a rondar alrededor de su supuesta separación.

Valentina Zenere muestra su nuevo look en redes sociales tras su ruptura

Luego de que se filtró en LAM la ruptura del productor Sebastián Ortega y la actriz Valentina Zenere, ella apostó por revelar una sesión de fotos para Elle Argentina en donde se muestra más radiante que nunca.

En las fotos luce una pieza de lencería de encaje negro con detalles en blanco y escote a la vista, además de joyas y maquillaje que acompañan la estética en todo momento. Sin dar detalles ni hacer declaraciones públicas sobre los dichos en LAM, la actriz decidió utilizar sus redes sociales para revelar una nueva faceta de su vida.