Los Gobiernos de la UE adoptan ley para cumplir acuerdo comercial con EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

​Los Gobiernos de la Unión Europea aprobaron el jueves una legislación para ‌eliminar los aranceles ‌de importación sobre numerosos productos estadounidenses, cumpliendo así con el compromiso de la UE en el marco del acuerdo comercial alcanzado el año pasado con el presidente de Estados Unidos, Donald ​Trump, y ⁠evitando así un nuevo conflicto comercial ‌transatlántico.

• El Parlamento Europeo aprobó ⁠la semana pasada ⁠la legislación por 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones, casi ⁠11 meses después de que se ​alcanzara el acuerdo marco.

• ‌Trump amenazó con aplicar ‌aranceles "mucho más elevados" a menos que ⁠la UE tomara medidas antes del 4 de julio. Tras la aprobación por parte del Consejo —el órgano que ​agrupa ‌a los Gobiernos de la UE— el jueves, la UE está en camino de cumplir ese plazo. La legislación entrará en vigor ⁠tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

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• En virtud del acuerdo, la UE se comprometió a eliminar los aranceles de importación sobre los productos industriales estadounidenses y a conceder acceso ‌preferencial a los productos agrícolas de Estados Unidos. También ampliará las importaciones libres de aranceles de langosta estadounidense, un "miniacuerdo" alcanzado con Trump durante su primer mandato ‌como presidente.

• La legislación de la UE expira a finales de 2029 e incluye múltiples ‌salvaguardias ⁠que permitirían a la UE suspender las concesiones si Estados ​Unidos incumpliera los términos del acuerdo comercial.

Con información de Reuters