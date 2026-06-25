Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 25 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 minutos
¿Te acordás de los pibes que cantaban los números? Ahora es todo robótico, pero el 'cantá' no se borra
El fin de los Niños Cantores
¿Sabías que antes los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños? Hoy en día, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase "cantá los números" quedó para siempre en el argot popular. ¡Un lindo pálpito para recordar mientras esperás los resultados de este jueves 25 de junio!
Hace 20 minutos
¿Se te rompió el mate? Conocé los números de la mala suerte para apostar hoy
Jugarle a la desgracia
En la city, los apostadores tienen una regla de oro: cuando pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda, y si tuviste un mal jueves, jugale a esos números. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
🔔 ¡Mediodía de pálpitos! Llega La Primera con toda la suerte del jueves
⏰ Sorteo La Primera
¿Ya tenés el pálpito listo? Porque al toque, a las 12:00 hs en punto, se juega La Primera. Este jueves 25 de junio, los apostadores van con todo: jugale al número que soñaste anoche o mandate con la corazonada del momento. ¡Que la suerte te acompañe en el sorteo del mediodía!
Hace 1 hora
¿Madrugaste con el pálpito? Así nació 'La Previa' para calmar la ansiedad
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se despiertan con el pálpito y ya están pensando en jugarle a sus sueños, este dato te va a interesar. El sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!