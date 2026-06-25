Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 25 de junio

¿Por qué se creó "La Previa"?

Si sos de los que se despiertan con el pálpito y ya están pensando en jugarle a sus sueños, este dato te va a interesar. El sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!