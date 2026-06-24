Trump dice que Irán comunicó a EEUU que no pretende cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Imagen de archivo de buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ‌el miércoles ‌que Irán ha comunicado a Washington que no se está exigiendo el pago de peajes a los buques que transitan por el estrecho de ​Ormuz.

Ambos países, ⁠que el lunes concluyeron una ‌primera ronda de negociaciones ⁠en Suiza, han ⁠ofrecido versiones contradictorias sobre los incentivos económicos para Irán, el control ⁠del estrecho de Ormuz ​y la guerra paralela ‌de Israel en ‌Líbano, todos ellos aspectos fundamentales ⁠del acuerdo marco firmado la semana pasada con el objetivo de poner fin al ​conflicto.

Trump ‌ha sido objeto de críticas a nivel nacional por el acuerdo, incluso por parte de los sectores ⁠más radicales de su propio Partido Republicano.

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"Irán ha informado a Estados Unidos de que, a pesar de las noticias falsas que, con ánimo de crear problemas, ‌afirman lo contrario, 'no se exigen ni se cobran peajes, ni costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo por parte de ‌Irán a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz'", ‌escribió Trump ⁠en las redes sociales.

"Si se trata de información ​falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!", agregó.

Con información de Reuters