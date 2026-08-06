El 11 ideal de River: 67 millones de dólares en 9 refuerzos y 5 campeones del mundo

River Plate arma un verdadero equipazo en el mercado de pases, después de cuatro derrotas consecutivas en el arranque del segundo semestre del 2026. El club presidido por Stefano Di Carlo acaba de cerrar nada menos que a Thiago Almada como el noveno refuerzo, a cambio de 23 millones de dólares. Sin embargo, el fichaje del ex Vélez no fue el único resonante en los últimos tiempos.

En esta misma ventana, la institución de Núñez contrató también a otros dos campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022: Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Además de los tres futbolistas mencionados, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña se coronaron en la "Albiceleste" en dicho torneo y forman parte del plantel profesional de la "Banda" en la actualidad.

A la espera del final de esta ventana del mercado de pases, que será el 2 de septiembre a las 18, todo indica que la entidad comandada por Di Carlo no realizará más fichajes y ahora se abocará a asegurar las salidas pendientes. Entre ellas, hay que resolver en River las situaciones de Facundo Colidio y de los siete futbolistas que quedan todavía marginados en el predio de Cantilo: Matías Viña, Kevin Castaño (debe regresar de Colombia), Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez.

Dentro del grupo que estaba en el "container", ya se marcharon Maximiliano Meza (a Independiente), Ian Subiabre (Tigre), Santiago Lencina (Burgos de España), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia de Mendoza) y Alex Woiski (rescindió el contrato).

El once ideal de River tras el mercado de pases agresivo de julio de 2026

Nicolás Otamendi, el líder que llegó a la defensa de River.

De esta manera, la mejor formación posible para el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet hoy sería con un esquema táctico de 4-3-3, con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera o Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán y Sebastián Driussi.

Por si fuese poco, en el banco de los suplentes le quedarían relevos de buen nivel como Francisco "Pancho" Ortega, Lautaro Rivero, Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas, por ejemplo.

¿Cuánto gastó River por los 9 refuerzos?

Hasta el momento, la "Banda" hizo una erogación total de aproximadamente 67 millones de dólares sólo en las transferencias, sin contar los salarios de los jugadores: