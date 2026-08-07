Kicillof en la marcha de San Cayetano: “Vengo a acompañar a un pueblo que sufre”

Axel Kicillof en la marcha de San Cayetano

El gobernador Axel Kicillof asistió este viernes por la mañana a la peregrinación de San Cayetano en Liniers. “Vengo a acompañar a un pueblo que sufre”, dijo ante los periodistas presentes. Bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, el dirigente se hizo presente en la marcha y destacó la gran cantidad de fieles presentes.

El dirigente arribó a avenida Rivadavia y, mientras se sacaba fotos con las personas, aprovechó y habló con los medios y se refirió a la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Fue cambiando cada vez más y quedó un 10%. Lo que quedó es lamentable”, afirmó y agregó: “Es un gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos con leyes sábanas; y en realidad lo que logra es que cada vez más sectores se den cuenta que hay que defender la soberanía”.

Axel Kicillof en la marcha de San Cayetano

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Consultado sobre los más de 6 millones de argentinos y argentinas endeudados, Kicillof dijo que se trata de un “modelo que nos lleva a un callejón sin salida”. En tanto, se refirió a la crisis social y dijo que “millones de microeconomías son la macro, sino lo entiende Milei, lo que revela es que juega para otro lado, para otros sectores”.

En ese sentido, cargó las tintas contra la gestión Nacional: “el lío lo armó Milei, no es que 'irresponsablemente la gente se endeudó', la gente que se está endeudando en su gran mayoría porque los salarios no alcanzan y necesitan cubrir cuestiones básicas como alquileres, alimentos y salud, y todo esto, producto de las decisiones que va tomando el gobierno de Milei”.

La marcha contra la Ley de Tierras

El miércoles por la tarde, el dirigente bonaerense también estuvo en la calle marchando contra la Ley de Tierras. Desde la calle, Axel Kicillof afirmó que “se logró algo central” con la quita de ese artículo, pero no hay que bajar la guardia porque “eso no es porque no vayan a insistir y no estén pensando que es lo que corresponde”. “Estamos con un Gobierno que quiere vender nuestro territorio, nuestra patria y la quiere partir en pedacitos”, enfatizó.

“El Gobierno pensaba que se iba a llevar todo puesto por enésima vez y es importante que haya una reacción que es transversal a sectores, que incluso se están empezando a dar cuenta cuál es el proyecto de fondos”, remarcó junto a los manifestantes que se acercaron a saludarlo. “Va pasando el tiempo y a Milei cada vez más se le cae la careta de outsider. Es un presidente que responde a los poderes concentrados, está rodeado y forma parte de lo peor de la castas”, sumó Kicillof.