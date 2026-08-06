El peronismo marchó contra la ley de Tierras: "Quiere partir la Patria en pedacitos", alertó Kicillof

El miércoles por la tarde se conoció que el Gobierno de Javier Milei tuvo una dura derrota con la falta de apoyo político para tratar en el Senado modificaciones a la actual Ley de Tierras, y eliminó el capítulo 3 que pretendía favorecer la venta de tierras a extranjeros. Amén de ello, las convocatorias a marchar al Congreso se llevan adelante desde temprano. Entre los dirigentes del peronismo que se hicieron presentes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que "se logró algo central" con la quita de ese artículo, pero no hay que bajar la guardia porque "eso no es porque no vayan a insistir y no estén pensando que es lo que corresponde". "Estamos con un Gobierno que quiere vender nuestro territorio, nuestra patria y la quiere partir en pedacitos", enfatizó Kicillof.

El peronismo bonaerense convocó desde las diferentes tribus a estar en la calle para manifestarse. Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y a través de sus redes sociales pidieron marchar por “nuestras tierras”. La movilización, que alcanzó a miles de personas, fue "muy significativo" para el gobernador porque "El Gobierno pensaba que se iba a llevar todo puesto por enésima vez y es importante que haya una reacción que es transversal a sectores, que incluso se están empezando a dar cuenta cuál es el proyecto de fondo", remarcó junto a los manifestantes que se acercaron a saludarlo. "Va pasando el tiempo y a Milei cada vez más se le cae la careta de outsider. Es un presidente que responde a los poderes concentrados, está rodeado y forma parte de lo peor de la casta", sumó Kicillof.

El dirigente fue categórico al rechazar el conflicto diplomático con Brasil, que escaló un nuevo capítulo esta semana con la decisión de retirar a su embajador en Argentina: "Es alguien que ahora está peleándose con nuestro vecino, con nuestro principal socio comercial. Si realmente le interesara la economía, si no tuviera esas ideas absurdas se daría cuenta que no podemos estar en este momento separándonos de nuestras regiones, socio comercial, aunque sea por conveniencia. Lo hacen por cuenta y orden de Trump, porque el proyecto es quedarse con este continente para la ultraderecha".

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El PJ bonaerense convocó a la marcha el lunes pasado. Desde las 12 del mediodía estuvieron en Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen. “En Defensa de la Soberanía y contra la modificación de la Ley de Tierras”, fue el mensaje del espacio.

En tanto, el massismo convocó y explicó por qué se habla de una “entrega de tierras”. “No hay un solo país serio que entregue su tierra sin límite. La cuidan como lo que es: un activo estratégico”, afirmó el Frente Renovador.

A modo de ejemplo citó lo que ocurre en los Estados Unidos, en donde “30 de los 50 estados restringen la compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros”. Además, “la legislación federal exige declarar y registrar las propiedades rurales superiores a 16 hectáreas adquiridas por capital extranjero”. El fundamento de esta medida es la “seguridad nacional”.

Otro país que se puso de ejemplo fue Israel - el cual el Presidente visitó en varias ocaciones - “el Estado es propietario del 93% del territorio nacional y la ley prohibe expresamente la venta de esas tierras y solo permite concesiones o arriendos de largo plazo”. El argumento jurídico es el mismo: “seguridad nacional y proyecto nacional”.

En España se mantienen las restricciones para la adquisición de tierras en “zonas fronterizas y áreas consideradas estratégicas para la defensa nacional”. La normativa alcanza a “1.560 municipios donde la compra por extranjeros no comunitarios necesita autorización del Ministerio de Defensa”. El fundamento se repite “seguridad nacional”.

Finalmente en Brasil, la legislación “limita la compra de tierras por parte de extranjeros y empresas de capital foráneo”. El tope es del 25% del territorio de cada municipio, y una misma nacionalidad “no puede superar el 10% de esa superficie”.

En Argentina, la ley actual (26.737) pone un tope del 15% de tierra en manos extranjeras, deja un máximo del “30% por una misma nacionalidad”. El límite es de 1000 hectáreas en zona núcleo, y rige a nivel nacional, provincial y municipal. ﻿﻿Prohibe comprar sobre glaciares y agua, y en la zona de frontera hay un control estatal previo por el ﻿﻿Registro Nacional de Tierras Rurales.

Lo que el proyecto de ley buscaba derogar era “eliminar” o “subir el tope al 25% sin restricción por nacionalidad”. Además eliminaba “el límite de hectáreas”, y cada provincia decidís “si regulaba o no”. En tanto, se mantienen las zonas de frontera, pero se relativizan y el “silencio administrativo se igualaba a venta aprobada”. Para el massimo todo ello derivaba en la “entrega de la soberanía”.

Finalmente, La Cámpora también estará en la calle. Bajo el slogan, “la patria no se vende ni se quema”, convocaron al Congreso. La "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que busca flexibilizar la Ley de Fuego, informaron.

Dicha norma fue impulsada por Máximo Kirchner y aprobada en 2020. “La Ley de Fuego protege las tierras argentinas”, explicaron y recordaron que “garantiza que no se generen incendios intencionales de tierras para especulación inmobiliaria”. “Evitemos que nuestras tierras sean quemadas intencionalmente para ser compradas por megamillonarios. Defendamos la Ley de Fuego”, cerraron.