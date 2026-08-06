Fabricante chino de robots humanoides Unitree fija precio de salida a bolsa con valoración 9.000 millones dólares

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas interactúan con un robot humanoide Unitree R1 en una tienda Unitree en Pekín

​Unitree informó el jueves que fijó el precio de su oferta pública inicial en Shanghái en ‌150,8 yuanes (22,34 dólares) por ‌acción, lo que valora a la empresa china en unos 61.000 millones de yuanes (9.040 millones de dólares), en una operación que la convertiría en el primer fabricante de robots humanoides que cotiza en la bolsa continental del país.

En un documento presentado ante la Bolsa ​de Shanghái, Unitree -también ⁠conocida como Yushu Technology-, indicó que su objetivo ‌era recaudar 6.100 millones de yuanes. La ⁠valoración potencial en el momento ⁠de la salida a bolsa supera el objetivo anterior de hasta 50.000 millones de yuanes del que informó Reuters ⁠en septiembre.

La salida a bolsa se produce ​mientras Estados Unidos y China intensifican ‌las tensiones comerciales y tecnológicas.

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Washington ‌está restringiendo el acceso de Pekín a la tecnología ⁠y los mercados estadounidenses -incluida la imposición de nuevas restricciones a los robots humanoides y de cuatro patas fabricados en el extranjero- y el gigante asiático ​ha respondido ‌con restricciones a la exportación y sanciones a determinadas entidades estadounidenses.

Unitree ha afirmado que sus actuales robots humanoides y de cuatro patas, conocidos por sus demostraciones de carrera, baile y ⁠acrobacias, cuentan con las autorizaciones estadounidenses, pero que los futuros modelos podrían verse prohibidos para su venta en ese país.

La empresa, con sede en Hangzhou, va a poner a la venta 40,45 millones de acciones -lo que supone el 10% de su capital social ampliado- en el STAR ‌Market de Shanghái, según su folleto de emisión.

La empresa china de IA DeepSeek figura entre los inversores estratégicos de la salida a bolsa de Unitree, según el documento presentado el jueves.

El plazo de suscripción de la OPI ‌comenzará el 10 de agosto y Unitree tiene previsto destinar los fondos recaudados al desarrollo de software y hardware para ‌robots, al ⁠lanzamiento de nuevos productos y a la construcción de una planta de fabricación, según se ​indica en el folleto.

(1 dólar = 6,7488 yuanes renminbi chinos)

Con información de Reuters