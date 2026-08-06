Final explicado de "Contrato para matar", la película de acción en Netlfix

Estrenada en el año 2023 y dirigida por Phillip Noyce, la película de acción y suspenso Contrato para matar (Fast Charlie) está protagonizada por el reconocido actor Pierce Brosnan. En esta producción, Brosnan interpreta a Charlie Swift, un sicario que ha trabajado durante dos décadas para Stan (James Caan), un anciano jefe de la mafia de Orlando. La trama arranca cuando un rival emergente, Beggar Mercado, busca tomar el control del territorio eliminando a Stan y a todo su equipo. Tras sobrevivir al ataque en el que muere su jefe, Charlie decide vengar la masacre y resolver los pendientes de la organización, uniendo fuerzas con Marcie (Morena Baccarin), la exesposa de un antiguo colega que tiene habilidades clave para ayudarlo a sobrevivir.

El desenlace explícito en la misión de Charlie

A lo largo de la trama, Charlie identifica a los responsables de la traición y ejecuta una venganza metódica. La confrontación final se traslada a la residencia de Beggar Mercado. Con astucia táctica, Charlie se infiltra en el lugar, elimina a los guardaespaldas y enfrenta cara a cara a Beggar. Tras una breve interacción, Charlie liquida a Beggar disparándole directamente, asegurando así la destrucción total de la facción enemiga. El filme concluye mostrando a Charlie y Marcie saliendo victoriosos y libres de las garras del crimen organizado: abordan una embarcación para alejarse de ese entorno violento e iniciar una nueva vida juntos, habiendo cerrado todos los asuntos pendientes y cobrado el dinero que se les debía.

Pierce Brosnan en "Contrato para matar". (Crédito de foto: Boomtown Media)

Una buena opción en Netflix para subir energía

Para quienes buscan una cinta de acción inteligente, Contrato para matar destaca por combinar secuencias de tensión con un marcado sentido del humor ácido y una narrativa fluida. Lo que realmente la diferencia dentro del género es el encanto particular que le imprime Pierce Brosnan, quien aporta una elegancia natural y un toque de veteranía muy distinto al del clásico héroe de acción genérico. A esto se suma el peso emocional de ver la última actuación en pantalla del legendario James Caan, junto con la química orgánica entre Brosnan y Morena Baccarin.

Lejos de ser un simple despliegue de violencia, la película se apoya en un guion bien construido, personajes con motivaciones y una atmósfera de cine contemporáneo que engancha desde el primer minuto.