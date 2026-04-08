El 30 de marzo, en San Cristóbal, Santa Fe, G. C., un adolescente de 15 años, ingresó armado a la Escuela Nº 40 Mariano Moreno, abrió fuego contra sus compañeros y protagonizó un ataque que terminó con la vida de un estudiante de 13 años y dejó al menos ocho heridos. Si bien la información de la investigación es de caracter reservado, trascendieron algunos datos que permiten reconstruir el contexto previo y evaluar la gravedad y multidimensionalidad de un crimen que parece planeado y premeditado: el abogado del tirador afirmó que sufría bullying y que se había autolesionado en el pasado; pericias policiales indican que el agresor le robó el arma a su abuelo y la llevó disimulada al establecimiento; y un reciente informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) advierte que la planificación del hecho nace de la actividad del joven y vínculos en comunidades digitales como True Crime Community donde buscaba cierto tipo de reconocimiento.

Solo una semana después, otro caso en Sunchales, ciudad de la misma provincia, encendió las alarmas de las instituciones, la comunidad educativa y las familias. Un adolescente de 16 años fue detenido tras amenazar en redes sociales con cometer nuevos ataques y masacres escolares en diferentes localidades santafesinas. El mensaje, difundido en plataformas digitales, replicaba formatos y códigos que ya habían aparecido en otros episodios similares. En su casa los efectivos incautaron un revólver con municiones y varios dispositivos electrónicos que serán analizados con el fin de identificar el origen de los textos. A pesar de que el ataque no llegó a concretarse, el episodio comparte algunos elementos centrales y rasgos estructurales con el caso anterior: la anticipación, la planificación, la circulación en plataformas digitales de la amenaza, el vínculo con comunidades on line y la construcción de un escenario previo al acto.

Estas coincidencias cuestionan una lectura parcial y aislada de los casos, y corren el foco de las investigaciones hacia un componente sociocultural mucho más difícil de comprender y de desentrañar: la posible incidencia en la configuración de estos episodios de sub culturas violentas y comunidades online de adolescentes y jóvenes, sobre todo varones y especialmente vulnerables, que vanaglorian y son incentivados a perpetrar crímenes y masacres en búsqueda de visibilidad y status. De hecho, es la primera vez que las investigaciones y pruebas demuestran la existencia y peligrosidad de una “base” real y extendida en Argentina de estas redes que, si bien actúan a nivel internacional, tienen incidencia directa y real en los territorios.

La preocupación y el terror que estos hechos generan obliga a respuestas institucionales urgentes. En este marco de conmoción, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezaron una conferencia de prensa para informar acerca del estado de la investigación. La funcionaria subrayó que que el suceso no es “un caso aislado ni bullying”, sino que está vinculado a “la presencia de culturas subdigitales en las que jóvenes, niños y adolescentes integran y que tienen que ver con el estudio y análisis de asesinatos y tiroteos masivos, las cuales tienen pautas de conductas misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos”. Y agregó que en los últimos dos años, con información de la PFA y colaboración del FBI, se detectaron 15 casos locales confirmados que involucran esta lógica.

Por su parte Pullaro señaló que “no fue un brote psicótico y no tiene que ver con el bullying. Lo que sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC, y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos"..

La emergencia de redes digitales y la advertencia oficial: la True Crime Community

En ese contexto, un informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación introdujo una categoría clave hasta ahora poco estudiada a nivel local: la True Crime Community. Se trata de una red digital de alcance global que articula la distribución y consumo de contenidos audiovisuales y literatura sobre crímenes reales, muertes violentas, masacres escolares y asesinatos, con discursos violentos radicalizados y espacios de interacción social. “En los últimos años, varios centros de investigación especializados en extremismo violento han ido identificando la consolidación de un fenómeno conformado por una comunidad digital cuyos miembros se caracterizan por dedicarse a la investigación, fascinación y, en algunos casos, la emulación de perpetradores de homicidios masivos y ataques indiscriminados a civiles con armas de fuego. El fenómeno fue conceptualizado por la academia como “True Crime Community”, explica el texto.

En estos grupos los hechos violentos son discutidos, analizados, reinterpretados y, en algunos casos, vanagloriados. En este sentido generan una identificación de los usuarios que buscan ser parte y responder a las exigencias de la dinámica grupal. El perfil de quienes los habitan es el de varones en el rango etario de entre 13 a 19/20 años. Al respecto el texto de la SAIT explica y alerta que “en determinados casos, estos procesos han derivado en la planificación o ejecución de nuevos ataques masivos o en la ejecución de actos violentos, siempre inspirados en los anteriores”.

Según el documento emitido hace unos días, el atacante de San Cristóbal participaba activamente en estos entornos bajo un seudónimo, subía fotos y mensajes violentos, dejaba comentarios donde expresaba su desesperanza y sufrimiento, y compartía con otros usuarios su deseo de cometer una masacre en su escuela. De hecho, el último lunes, la Policía detuvo a un adolescente de 16 años, mientras intentaba fugarse con sus padres, que según la investigación había tenido contacto con G.C. a través de estos grupos y conocía sus intenciones en la previa del ataque.

Estos espacios digitales funcionan por fuera de las redes sociales más populares. Mayormente se asientan en plataformas como Reddit o Discord, dado que ofrecen servidores privados, cerrados y de difícil acceso externo, lo que facilita el intercambio de material sensible, la radicalización y la creación de una estética de la violencia sin medidas de regulación. Allí circulan videos de masacres y muertes, reconstrucciones detalladas de ataques, protocolos y guías para el uso de armas, manuales técnicos para maximizar daños y referencias constantes a episodios emblemáticos, por ende peligrosos ya que promueven la imitación de los ataques. “El elemento aglutinador no reside en un programa político ni en una ideología específica, sino en una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores, la estetización de la violencia y la construcción de comunidades digitales orientadas a la discusión y reinterpretación de crímenes famosos”, afirma el documento oficial .

El informe advierte además que estas comunidades presentan distintos niveles de involucramiento, que van desde el consumo pasivo hasta formas más comprometidas de participación, incluyendo la planificación o validación de posibles ataques. Un elemento particularmente significativo es la reacción que se produjo en estos foros luego del tiroteo: mientras fue catalogado como “Héroe” por algunos usuarios, otros hablaron del fracaso del ataque y se burlaron del asesino.

Los mensajes e intercambios registrados justamente muestran que en estos grupos de pertenencia lo que se busca es una forma de valoración, reconocimiento, status e incluso el elogio de los usuarios. Las comunidades operan como espacios de socialización donde se construyen formas específicas de interpretar la violencia que ya no solo es consumida, sino entendida colectivamente dentro de marcos de sentido específicos, categorías sociales y lenguajes propios.

La ampliación de enfoque en el análisis judicial marca un desplazamiento en la forma de abordar este tipo de episodios ya que la investigación no se concentra solamente en las trayectorias individuales de los atacantes, o en sus entornos inmediatos, sino que incorpora la dimensión del hecho social del territorio digital, como espacio donde se configuran prácticas, discursos y posibles horizontes de acción.

La búsqueda de validación y la producción de sentido

Las llamadas True Crime Community (TCC) no operan únicamente como espacios de intercambio o vínculo social entre quienes comparten afinidades, sino como ámbitos de socialización, de construcción de subjetividad y formas particulares de interpretar la violencia. Uno de los puntos centrales en este tipo de narrativas es que se centran en la figura y punto de vista de los perpetradores y asesinos enfatizando sus historias, biografías, características personales, trayectorias, motivaciones para cometer los crimenes. Este corrimiento produce un tipo de mirada que contempla la razón detrás de la violencia y genera un lazo de identificación significativo.

Es que hay una explicación vertebral que es la raíz del problema y explica, en parte, la proliferación y popularidad de los espacios digitales como las TCC entre los jóvenes y adolescentes: la hiper vulnerabilización, el crecimiento del aislamiento social, los padecimientos en salud mental y las dificultades de integración. La SAIT advierte entre los patrones y características de los integrantes de la comunidad: “Misantropía, reflejada comúnmente en un odio profundo hacia la humanidad y la sociedad; Problemas de salud mental, frecuentemente evidenciados en depresión, baja autoestima e ideación suicida; Agravios personales. Muchos mencionan haber sufrido agravios personales como bullying y conflictos familiares; Consumo de gore. Gran exposición a videos violentos y material gráfico extremo; y conexión con otras comunidades extremistas como el neonazismo, aceleracionismo y/o comunidades de memes violentos”.

En un contexto de crisis social, económica y vincular, las pantallas, los dispositivos y las aplicaciones han sustituido al espacio público, las instancias colectivas y los vínculos cara a cara. Por eso las comunidades digitales y estos grupos de pertenencia, sobre todo post covid, pueden ofrecer formas de relacionarse y reconocimiento social que no encuentran en ámbitos tradicionales, ni requieren las cualidades sociales e interactivas normativas como puede ser un grupos de amigos, una clase, un equipo de fútbol o la propia familia.

Ese reconocimiento y respeto conseguidos en estas comunidades se estructura en torno a dinámicas que refuerzan la radicalización, simbólica y física, y la validación de discursos violentos. La repetición de ciertos casos, la circulación de imágenes, el humor y la memificación de hechos de extrema gravedad, y la construcción de referencias y lenguajes compartidos configuran un repertorio simbólico que organiza la experiencia de los usuarios. En ese marco, algunos estudios describen estas comunidades como una forma de “fandom criminal”, donde la fascinación por asesinos de alto perfil se convierte en un eje de pertenencia.

Construcción narrativa de la violencia

Es cierto que el formar parte de estas comunidades o consumir eventualmente el contenido que ofrecen no implica necesariamente una incitación directa a cometer un crimen. Sin embargo, sí establece condiciones, normaliza percepciones y hábitos donde la violencia puede ser pensada como acción normal, posible, e incluso deseable. La SAIT habla de “un efecto de contagio y un ciclo vicioso de imitación y radicalización".

Asi como ocurre con la exposición desde temprana edad a violencia, armas y muerte en los videojuegos interactivos, la visualización constante de estos actos y masacres en estas comunidades como algo “admirable y fascinante”, la repetición, y el sentido de las recompensas pueden propiciar los comportamientos agresivos. Y esto responde a un fenómeno más amplio, propio del capitalismo digital, que modifica la percepción la violencia como un problema social y lo transforma en una acción posible, en contenido, en un entretenimiento.

La noción de “guionización” de la realidad permite comprender este fenómeno: los ataques anteriores, ampliamente difundidos, y la construcción de hitos como el famoso ataque en 1999 a la escuela secundaria Columbine High School, en el que Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor y luego se suicidaron, actúan como marcos de referencia que organizan la imaginación. Muchas de esas experiencias con las que pueden “fantasear” a través de los relatos y contenidos funcionan como habilitadores de la acción directa sin filtro social.

Además bajo la forma de existencia y validación permanente que opera en las redes sociales y plataformas, que despliegan todo su poder a través de la lógica algorítmica y la disciplina de los likes, la violencia y los comportamientos extremos pueden ser un camino fácil y rápido hacia la trascendencia. Cada nuevo ataque se convierte en contenido que circula en estos entornos, genera visibilidad, alimenta los “likes” y los comentarios, promete trascendencia y es reinterpretado por otros usuarios como algo positivo. Todo lo anterior contribuye a un proceso de insensibilización ante la violencia.

Efectos sociales: entre el pánico y la normalización

Tras el ataque de San Cristóbal, la circulación de mensajes que advertían sobre posibles nuevos episodios generó un clima de temor extendido y terror generalizado. Además de la noticia, se compartieron audios, capturas de pantalla, tuits y cadenas de mensajes que amplificaron el impacto social del hecho. Este proceso de amplificación tiene efectos directos sobre la percepción social ya que instala la posibilidad del ataque como algo cercano, imaginable, inminente. En ese contexto, la violencia deja de aparecer como una excepción absoluta y comienza a inscribirse en un horizonte donde su repetición se vuelve pensable.

Tal como sucedió con la serie Adolescence, la sucesión e impacto de estos hechos tan trágicos evidencia la brecha generacional que existe con respecto al nulo entendimiento de los adultos sobre cómo se configura la vida físico-digital de los jóvenes, situación que vuelve titánica la tarea cotidiana de entender, comprender o acompañar a sus hijos en sus experiencias. Sin esta práctica cotidiana de diálogo, presencia, alfabetización digital, cariño, resulta imposible para los adultos identificar y decodificar a tiempo padecimientos, señales, evidencias de los difíciles procesos que pueden estar atravesando los menores.

Por eso el análisis de estos fenómenos requiere de la lectura de un universo más amplio de transformaciones sociales y culturales que ocurren de forma silenciosa, casi imperceptible, pero permanente. En 2026 las comunidades digitales han superado, o por lo menos complementan, el peso que tienen las instituciones sociales tradicionales en los procesos educativos y de socialización de las nuevas generaciones. Los procesos vinculares, la construcción de identidad y la búsqueda de reconocimiento están cada vez más mediados por las plataformas, la interacción constante y la necesidad de visibilidad.

Para ciertos adolescentes, especialmente aquellos que atraviesan experiencias de aislamiento, conflictividad, o incluso padecimientos propios de la edad, estos espacios pueden funcionar como ámbitos de pertenencia donde son comprendidos. El anonimato relativo y la lógica de funcionamiento de las plataformas digitales facilitan la consolidación de estos espacios, donde la interacción entre pares adquiere un peso central. Allí, el malestar no desaparece, pero encuentra formas de organización y expresión sin juicio de valor ni mirada punitiva. La violencia, en este sentido, puede adquirir un significado propio y un peso específico propio dentro de determinados circuitos de interacción.

La presencia de estas comunidades digitales no explica por sí sola los hechos, pero sí introduce un elemento que complejiza su comprensión y obliga a pensar la violencia como un hecho social que se construye en la intersección, tan profunda como imperceptible, entre lo vincular, lo cultural, lo educativo y lo tecnológico.