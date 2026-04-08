Importante frigorífico entró en concurso en medio de la crisis de Milei: despidió 200 trabajadores y suspendió a 450

Histórico frigorífico se presentó en concurso de acreedores.

Un importante frigorífico anunció el inicio del concurso preventivo de acreedores en medio de la crisis económica que generó Javier Milei y su gobierno. La empresa viene de suspender a 450 trabajadores y despedir a 200.

Se trata del frigorífico General Pico, uno de los más importantes de La Pampa, que hizo esta comunicación tras fracasar las negociaciones para conseguir un salvataje de la firma.

Los empresarios Ernesto “Tito” Lowenstein y su hijo Alan Lowenstein fueron quienes comunicaron el fracaso del salvataje, luego de que un accionista y acreedor clave obstruyera reiteradamente las propuestas para mantener activa la planta, priorizando recuperar su crédito por sobre la continuidad del negocio.

“Lamentablemente, un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor ha obstaculizado de manera reiterada las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación, priorizando el recupero de su crédito y contrariando el interés social”, señalaron los Lowenstein, sin revelar el nombre del grupo.

Varias propuestas se barajaron desde que estalló la crisis, incluyendo una oferta cercana a los 40 millones de dólares para explotar la planta bajo un esquema de leasing a ocho años, además de alternativas de pago inmediato al contado. También se mencionó una posible negociación con el frigorífico Gorina, de la Familia Riusech, para intentar mantener la actividad.

Sin embargo, el socio financiero principal tampoco presentó alternativas superadoras, limitando las chances de evitar la convocatoria judicial. Por eso, la empresa decidió iniciar el concurso preventivo conforme a la legislación vigente, con el objetivo de ordenar sus obligaciones y buscar una solución sostenible en el tiempo.

Los trabajadores en vilo por su futuro

La medida busca proteger la continuidad del frigorífico y preservar las fuentes laborales, aunque la situación impactó de lleno en el personal. Operarios despedidos se manifestaron frente a la planta, denunciando que el frigorífico sigue operando, pero que “no quieren gente con antigüedad”.

Hace pocas semanas, 190 trabajadores fueron despedidos por el recorte que hizo la empresa en sus plantas de General Pico y Trenel y, pese a que solo iban a recibir el 50 por ciento de lo que les correspondía, no tuvieron ni un peso.

"Tenemos todavía 400 trabajadores dentro de la planta. Si bien no está trabajando, pero todavía tienen relación de dependencia", recalcó el secretario general del Sindicato de La Carne, Dardo Loza, en referencia a los que continúan en la firma y no saben que será de su futuro.