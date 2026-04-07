Una empresa de colectivos recortó dos servicios claves en medio de la crisis de Milei

Una empresa de transporte recortó dos servicios por la crisis.

De la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei no se salva casi nadie y una importante empresa de transporte interurbano decidió recortar dos servicios de colectivos que son clave para la comunicación de varias ciudades.

Esta semana la empresa Los Ranqueles anunció la suspensión las líneas que hacen los trayectos entre Arteaga y Cruz Alta, y entre Chañar Ladeado y Corral de Bustos, en ambos sentidos. Estos servicios comunicaban Córdoba y Santa Fe. “Sostener los servicios es imposible", remarcó el presidente de la empresa, Armando Fermo.

Los motivos de la cancelación de las líneas que unen Córdoba y Santa Fe

La suspensión de estos servicios comenzó este lunes 6 de abril y desde la firma explicaron que la decisión responde a la baja demanda y al fuerte aumento en el precio del combustible.

Recalcaron que esta situación vuelve insostenible el mantenimiento de recorridos que se alejan de las rutas principales, donde el flujo de usuarios no alcanza a cubrir los gastos mínimos de logística y gasoil.

También señalaron que evalúan la continuidad del servicio y el esto de las frecuencias se mantendrán con normalidad. De todas maneras el sector advierte posibles recortes en otros recorridos y alertan que el aumento de costos podría derivar en menos servicios si no se ajustan las tarifas.

En ese sentido, hace una semana Saúl Isaacson, representante de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (CETRAM), remarcó que el transporte está en una "situación crítica". "Creo que todas las empresas vamos a reducir un poco, fundamentalmente aquellos horarios que tienen menor cantidad de pasajeros", subrayó.

En diálogo con Mañana Sylvestre por Radio 10, Armando Fermo, titular de la empresa Los Ranqueles, planteó un cuadro crítico para el transporte periurbano santafesino debido al impacto del incremento en los insumos clave. “El combustible tuvo un 75% de aumento desde esa fecha, con un 48% solo en marzo, debido a la guerra en Medio Oriente”, sostuvo Fermo, en diálogo con Radio 10