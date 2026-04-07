“El método Scaloni”: cada vez falta menos para el documental de la Selección Argentina

El documental todavía no tiene fecha de estreno.

La crisis de Rusia 2018 puso a la Selección Argentina en una situación alarmante pocas veces vista, con la rebelión de los jugadores en contra de Jorge Sampaoli, que se vio forzado a abandonar el cargo después de la eliminación con Francia en octavos de final. En un momento en el que quemaban las papas, Lionel Scaloni se hizo cargo del interinato y, contra todo pronóstico, terminó llevando a la “Albiceleste” a la gloria.

De “joven inexperto” a campeón del mundo y bicampeón de América, el entrenador del conjunto nacional le dio varias alegrías al país con su buen fútbol y se convirtió en el héroe de toda una generación. En este contexto y a tan solo unos meses de iniciar la defensa del título en el Mundial 2026, Flow anunció el final del rodaje de El método Scaloni, el documental que ilustra el camino que llevó al DT a la tercera estrella en Qatar 2022.

Producida por Virgen Films y dirigida por Diego Peskins, la docuserie está próxima a estrenarse On Demand en la plataforma de Flow y promete ser una buena pieza audiovisual para los amantes del fútbol con una mirada mucho más íntima sobre el entrenador. A través de entrevistas y testimonios exclusivos, la serie se centrará en el carácter de liderazgo de Scaloni y la importancia de la parte humana en su trabajo.

Como tal, la producción promete ser una fusión de lo deportivo con lo humano, mostrando tanto los trabajos desde la estrategia y el armado del equipo hasta la búsqueda y reconstrucción de una identidad colectiva para el grupo. Estos aspectos psicológicos resultan claves si se considera la manera en la que Argentina arrancó el Mundial con la dolorosa e inesperada derrota contra Arabia Saudita por 2-1 en el debut.

Dicha caída puso a la Selección al límite, pero el optimismo nunca abandonó al plantel, sobre todo después de las declaraciones de Lionel Messi. “Que confíen, que este grupo no los va a dejar tirados”, había dicho el capitán, un mensaje que resonó en el cuerpo técnico de Scaloni y que marcó un punto de inflexión en el camino a la tercera estrella, que culminó con la victoria del 18 de diciembre sobre Francia por penales en el Estadio Lusail.

La serie tendrá tres capítulos de 30 minutos.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026